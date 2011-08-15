زنجان رتبه اول" انسداد ورود بیسواد در جامعه" را در کشور به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: استان زنجان در انسداد بیسوادی خوب درخشیده که از 30 هزار و 16 بیسواد در کشور استان زنجان با 56 نفر دانش آموز بازمانده از تحصیل رتبه اول را در بین 31 استان کشور به خود اختصاص داده است.

نظری عملکرد آموزش و پرورش استان را بسیار خوب اعلام کرد و افزود: آموزش و پرورش درصددسوق دادن بیسوادی به نقطه صفر و جلوگیری از بیسواد جدید است.

وی اظهار داشت: آموزش وپرورش استان زنجان در تدریس الگوهای برتر آمادگی دفاعی رتبه اول و مسابقات قرآنی دو رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

رئیس آموزش و پرورش استان زنجان از برگزاری مسابقات ورزشی برادران در استان زنجان خبر داد و افزود: این مسابقات از 16 شهریور ماه به مدت یک هفته در استان برگزار می شود.

نظری برگزاری این مسابقات را یک حرکت فرهنگی یاد کرد و گفت: برگزاری این مسابقات در استان در شناسایی جاذبه های فرهنگی و گردشگری استان بسیار موثر است .

وی توسعه آموزش فنی و حرفه ای را یکی از سیاست های دولت در برنامه پنجم توسعه یاد کرد و افزود: 50 درصد آموزش ها فنی و حرفه ای و 50 درصد نظری است و امسال استان زنجان 45 درصد را برای آموزش فنی و حرفه هدف گذراری کرده است که در سال گذشته این آموزشها 39 درصد بود لذا باید به هدف گذاری 45 درصد برسیم .