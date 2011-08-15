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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

نظری:

زنجان رتبه اول" انسداد ورود بیسواد در جامعه" را در کشور به خود اختصاص داد

زنجان رتبه اول" انسداد ورود بیسواد در جامعه" را در کشور به خود اختصاص داد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: استان زنجان رتبه اول انسداد ورود بیسواد به جامعه را در بین 31 استان کشور به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: استان زنجان در انسداد بیسوادی خوب درخشیده که از 30 هزار و 16 بیسواد در کشور استان زنجان با 56 نفر دانش آموز بازمانده از تحصیل رتبه اول را در بین 31 استان کشور به خود اختصاص داده است.

نظری عملکرد آموزش و پرورش استان را بسیار خوب اعلام کرد و افزود: آموزش و پرورش درصددسوق دادن بیسوادی به نقطه صفر و جلوگیری از بیسواد جدید است.

وی اظهار داشت: آموزش وپرورش استان زنجان در تدریس الگوهای برتر آمادگی دفاعی رتبه اول و مسابقات قرآنی دو رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

رئیس آموزش و پرورش استان زنجان از برگزاری مسابقات ورزشی برادران  در استان زنجان خبر داد و افزود: این مسابقات از 16 شهریور ماه به مدت یک هفته در استان برگزار می شود.

نظری برگزاری این مسابقات را یک حرکت فرهنگی یاد کرد و گفت: برگزاری این مسابقات در استان در شناسایی جاذبه های فرهنگی و گردشگری استان بسیار موثر است .

وی توسعه آموزش فنی و حرفه ای را یکی از سیاست های  دولت در برنامه پنجم توسعه یاد کرد و افزود: 50 درصد آموزش ها فنی و حرفه ای و 50 درصد نظری است و امسال استان زنجان 45 درصد  را برای آموزش فنی و حرفه هدف گذراری کرده است که در سال گذشته این آموزشها 39 درصد بود لذا باید به هدف گذاری 45 درصد برسیم .

کد مطلب 1384480

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