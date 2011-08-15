دعوت دفتر رهبر معظم انقلاب از هموطنان برای کمک به مردم قحطی زده سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر متن این اطلاعیه به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



این روزها منطقه شاخ آفریقا و خصوصاً کشور مصیبت زده سومالی شاهد یکی از دردناک ترین بحرانهای انسانی است که بر اثر خشکسالی و بروز قحطی و در سکوت و بی توجهی نهادهای بین المللی، جان میلیونها مسلمان سومالیایی خصوصاً زنان و کودکان در معرض تهدید قرار گرفته است.



به همین منظور و با توجه به عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب برای کمک به قحطی زدگان سومالی، از ملت نوع دوست و مسلمان ایران دعوت می شود تا در این ماه رحمت و برکت به کمک ملت مسلمان سومالی شتافته و کمک های نقدی و غیر نقدی خود را از طریق دستگاههای مسوول به دست مردم سومالی برسانند.