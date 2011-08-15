به گزارش خبرگزاری مهر متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
این روزها منطقه شاخ آفریقا و خصوصاً کشور مصیبت زده سومالی شاهد یکی از دردناک ترین بحرانهای انسانی است که بر اثر خشکسالی و بروز قحطی و در سکوت و بی توجهی نهادهای بین المللی، جان میلیونها مسلمان سومالیایی خصوصاً زنان و کودکان در معرض تهدید قرار گرفته است.
به همین منظور و با توجه به عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب برای کمک به قحطی زدگان سومالی، از ملت نوع دوست و مسلمان ایران دعوت می شود تا در این ماه رحمت و برکت به کمک ملت مسلمان سومالی شتافته و کمک های نقدی و غیر نقدی خود را از طریق دستگاههای مسوول به دست مردم سومالی برسانند.
طی اطلاعیهای مطرح شد؛
دعوت دفتر رهبر معظم انقلاب از هموطنان برای کمک به مردم قحطی زده سومالی
در پی تشدید بحران خشکسالی و بروز قحطی در منطقه شاخ آفریقا خصوصاً کشور سومالی، دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه ای از همه هموطنان عزیز در این ماه رحمت و برکت دعوت کرد، به کمک مسلمانان قحطی زده سومالی بشتابند.
به گزارش خبرگزاری مهر متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
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