فعالیت وانت بارها درالبرز ساماندهی می شود

سید یعقوب میرکتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ساماندهی فعالیت وانت بارها در راستای طرح هدفمند سازی یارانه ها و با هماهنگی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اجرا می شود.

وی ادامه داد: در این طرح مالکان و رانندگان وانت بارهای پلاک قرمز و پلاک سفید فعال در حمل و نقل جاده ای و روستایی تا 26 مرداد ماه فرصت دارند تا با مراجعه به دفاتر خدمات پیشخوان دولتی یا دفتر خدمات ارتباطی نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام نمایند.

وی یادآور شد: مدارک مورد نیاز برای ثبت نام شامل کارت وسیله نقلیه، بیمه نامه شخص ثالث،گواهینامه معتبر راننده، شناسنامه راننده و مالک وسیله، یک قطع عکس 4*3 رنگی زمینه سفید راننده، کارت ملی راننده و مالک، آدرس و کد پستی راننده است که باید در هنگام ثبت نام همراه افراد باشد.

لیست دفاتر پیشخوان مربوط به ثبت نام وانت بارها