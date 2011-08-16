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۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

میر کتولی درگفتگو با مهر :

فعالیت وانت بارها درالبرز ساماندهی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر اداره کل حمل و نقل و پایانه های البرز گفت: مالکان و رانندگان وانت بارهای پلاک قرمز و پلاک سفید فعال در حمل و نقل جاده ای و روستایی برای ثبت نام در طرح ساماندهی فعالیت وانت بارها باید به دفاترخدمات پیشخوان دولتی یا دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه نمایند.

سید یعقوب میرکتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ساماندهی فعالیت وانت بارها در راستای طرح  هدفمند سازی یارانه ها و با هماهنگی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اجرا می شود.

 وی ادامه داد: در این طرح مالکان و رانندگان وانت بارهای پلاک قرمز و پلاک سفید فعال در حمل و نقل جاده ای و روستایی تا 26 مرداد ماه فرصت دارند تا با مراجعه به دفاتر خدمات پیشخوان دولتی یا دفتر خدمات ارتباطی نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام نمایند.

وی یادآور شد: مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  شامل کارت وسیله نقلیه، بیمه نامه شخص ثالث،گواهینامه معتبر راننده،  شناسنامه راننده  و مالک وسیله،  یک قطع عکس  4*3  رنگی زمینه سفید راننده، کارت ملی راننده و مالک،  آدرس و کد پستی راننده است که باید در هنگام ثبت نام همراه افراد باشد.

لیست دفاتر پیشخوان مربوط به ثبت نام وانت بارها

ردیف

کد دفتر

منطقه

آدرس

تلفن

 

 

 

 

1

11098

کرج

خ دکتر بهشتی مقابل شهرداری  پاساژ جاوید

2269721- 0261

2

71161303

مارلیک

خ دکتر حسابی – خ داریوش غربی – پلاک 320

6486166-0261

3

52004

رجایی شهر

بلوار آزادی  نرسیده به خیابان داریوش  نبش سنبل 3

4438079-0261

4

71161298

کرج

عظیمیه – میدان مهران – نبش بوستان 18

2534930-0261

5

71161016

فردیس

شهرک ناز- بلوار اصلی شهرک – پلاک 4355/2

 

6

71161220

حصارک

خ انقلاب – بعد از سه راه فروردین – جنب عکاسی آریا – پلاک 223

4579293-0261

7

72161031

کرج

میدان توحید – بلوار شهید شریفی – ساختمان قدس

 

8

71161437

ماهدشت

بلوار امام – جنب 6 متری هاشم خانی

 

9

71161123

کرج

خ طالقانی شمالی – نرسیده به آزادگان- خ کاج  147

 

10

71161322

کلاک نو

خ شهید اسکندری – خ آرش پلاک 3

2314117-0261

11

71161282

کرج

میانجاده – نبش خ عدل – پلاک 123

4557476-0261

12

72161258

ماهدشت

میدان آزادگان – بلوار اصلی – پلاک 850

 

13

71161257

کلاک نو

بلوار مدرس- ایستگاه شهرداری – ابتدای پل

 

14

71161240

صفادشت

عبادیه – خ 45 متری چیتگر- پلاک 531

3432268-262

15

52029

مردآباد

جاده مرد آباد – میدان تره بار

 

16

16353

نظر‌آباد

تنکمان – خیابان امام – جنب خیابان چهارم شرقی

 
کد مطلب 1384484

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