فعالیت وانت بارها درالبرز ساماندهی می شود

سید یعقوب میرکتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ساماندهی فعالیت وانت بارها در راستای طرح هدفمند سازی یارانه ها و با هماهنگی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اجرا می شود.
وی ادامه داد: در این طرح مالکان و رانندگان وانت بارهای پلاک قرمز و پلاک سفید فعال در حمل و نقل جاده ای و روستایی تا 26 مرداد ماه فرصت دارند تا با مراجعه به دفاتر خدمات پیشخوان دولتی یا دفتر خدمات ارتباطی نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام نمایند.
وی یادآور شد: مدارک مورد نیاز برای ثبت نام شامل کارت وسیله نقلیه، بیمه نامه شخص ثالث،گواهینامه معتبر راننده، شناسنامه راننده و مالک وسیله، یک قطع عکس 4*3 رنگی زمینه سفید راننده، کارت ملی راننده و مالک، آدرس و کد پستی راننده است که باید در هنگام ثبت نام همراه افراد باشد.
لیست دفاتر پیشخوان مربوط به ثبت نام وانت بارها
|
ردیف
|
کد دفتر
|
منطقه
|
آدرس
|
تلفن
|
|
1
|
11098
|
کرج
|
خ دکتر بهشتی مقابل شهرداری پاساژ جاوید
|
2269721- 0261
|
2
|
71161303
|
مارلیک
|
خ دکتر حسابی – خ داریوش غربی – پلاک 320
|
6486166-0261
|
3
|
52004
|
رجایی شهر
|
بلوار آزادی نرسیده به خیابان داریوش نبش سنبل 3
|
4438079-0261
|
4
|
71161298
|
کرج
|
عظیمیه – میدان مهران – نبش بوستان 18
|
2534930-0261
|
5
|
71161016
|
فردیس
|
شهرک ناز- بلوار اصلی شهرک – پلاک 4355/2
|
|
6
|
71161220
|
حصارک
|
خ انقلاب – بعد از سه راه فروردین – جنب عکاسی آریا – پلاک 223
|
4579293-0261
|
7
|
72161031
|
کرج
|
میدان توحید – بلوار شهید شریفی – ساختمان قدس
|
|
8
|
71161437
|
ماهدشت
|
بلوار امام – جنب 6 متری هاشم خانی
|
|
9
|
71161123
|
کرج
|
خ طالقانی شمالی – نرسیده به آزادگان- خ کاج 147
|
|
10
|
71161322
|
کلاک نو
|
خ شهید اسکندری – خ آرش پلاک 3
|
2314117-0261
|
11
|
71161282
|
کرج
|
میانجاده – نبش خ عدل – پلاک 123
|
4557476-0261
|
12
|
72161258
|
ماهدشت
|
میدان آزادگان – بلوار اصلی – پلاک 850
|
|
13
|
71161257
|
کلاک نو
|
بلوار مدرس- ایستگاه شهرداری – ابتدای پل
|
|
14
|
71161240
|
صفادشت
|
عبادیه – خ 45 متری چیتگر- پلاک 531
|
3432268-262
|
15
|
52029
|
مردآباد
|
جاده مرد آباد – میدان تره بار
|
|
16
|
16353
|
نظرآباد
|
تنکمان – خیابان امام – جنب خیابان چهارم شرقی
|
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