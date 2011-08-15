به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور‌، فاطمی به عنوان معاون امور استا‌ها‌، مجلس و مشارکت‌های نهاد منصوب و طی مراسمی معرفی و مشغول به‌کار شد.



وی پیش از این سمت مدیرکل کتابخانه‌های خراسان رضوی را به عهده داشت.



همچنین واعظی در حکم دیگری، مسلم میرزاپور کلشتری معاون پیشین امور استان‌ها‌، مجلس و مشارکت‌های نهاد را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.



میرزاپور کلشتری پیش از این به مدت 2 سال مسئولیت معاونت امور استان‌ها‌، مجلس و مشارکت‌های نهاد را به عهده داشت.