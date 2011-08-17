360 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی در دستان طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، ارتش آمریکا تخمین زد که 360 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان در دستان افراطیون، تبهکاران و میانجیگران مذاکرات آشتی با اعضای طالبان قرار گرفته است و مبالغ هنگفتی از کمک های آمریکا به افغانستان متوجه افراطیون و گروههای فاسد شده است.

بر این اساس سال گذشته حدود سه میلیارد دلار از کمک های مربوط به بازسازی افغنستان به جای صرف در محل مورد نظر از فرودگاه کابل خارج و در محل های دیگری هزینه شده است.

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز در ماه ژوئن اعلام کرد که تلاشهای این کشور برای بازسازی افغانستان باعث گسترش فساد و برهم زدن اوضاع اقتصادی شده و نتایج مثمر ثمری را به همراه نداشته است.

ارتش آمریکا در تحقیقات خود متوجه شد که این مبالغ از طریق شرکت های پیمانکاری در اختیار گروههایی قرار می گیرد که با افراطیون و شبکه های تروریستی ارتباط دارند.