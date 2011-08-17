  1. بین الملل
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

آنتی وار فاش کرد:

360 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی در دستان طالبان

360 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی در دستان طالبان

یک پایگاه اینترنتی فاش کرد که مبالغ هنگفتی از پول مالیات دهندگان آمریکایی در اختیار افراطیون، تبهکاران و میانجیگران مذاکرات آشتی با طالبان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، ارتش آمریکا تخمین زد که 360 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان در دستان افراطیون، تبهکاران و میانجیگران مذاکرات آشتی با اعضای طالبان قرار گرفته است و مبالغ هنگفتی از کمک های آمریکا به افغانستان متوجه افراطیون و گروههای فاسد شده است.

بر این اساس سال گذشته حدود سه میلیارد دلار از کمک های مربوط به بازسازی افغنستان به جای صرف در محل مورد نظر از فرودگاه کابل خارج و در محل های دیگری هزینه شده است.

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز در ماه ژوئن اعلام کرد که تلاشهای این کشور برای بازسازی افغانستان باعث گسترش فساد و برهم زدن اوضاع اقتصادی شده و نتایج مثمر ثمری را به همراه نداشته است.

ارتش آمریکا در تحقیقات خود متوجه شد که این مبالغ از طریق شرکت های پیمانکاری در اختیار گروههایی قرار می گیرد که با افراطیون و شبکه های تروریستی ارتباط دارند.

کد مطلب 1384494

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها