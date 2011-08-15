به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پرویزی فر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سال زراعی 90/89 محصول کلزا در سطح 4400 هکتار و در هفت شهرستان برداشت شد.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه این سطح نسبت به سال گذشته 31 درصد افزایش سطح برداشت را نشان می دهد،اظهار داشت: با آغاز فصل برداشت از اول خردادماه در شهرستان سرپل ذهاب و تاریخ اول تیر در مناطق معتدل و سرد استان 10680 تن دانه کلزا تولید شد که در مقایسه با سال گذشته 66 درصد افزایش تولید را نشان می دهد.

وی با اشاره به خرید کلزا از کشاورزان افزود: خرید تضمینی دانه کلزا با نرخ 6500 ریال توسط 10 مرکز خرید تعاون روستایی در سطح استان انجام شد.

پرویزی فر با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی دانه کلزا توسط سازمان تعاون روستایی استان در سالجاری به دلیل بالاتر بودن قیمت خرید توسط بخش خصوصی کمتر از سال گذشته بوده است، تصریح کرد: با کیل گیری بعمل آمده رکورد برداشت دانه کلزا درهر هکتار 5300 کیلوگرم در شهرستان کرمانشاه به ثبت رسیده است.

وی در پایان افزود:با توجه به شروع پرداخت مطالبات کلزا کاران و مزایای زراعت کلزا در برنامه تناوبی و با تلاش کارشناسان مراکز جهادکشاورزی و شرکت های فنی و مشاوره ای در ترویج کشت این محصول انتظار می رود شاهد افزایش سطح کشت کلزا در سال زراعی آتی باشیم.