برنامه رقابت ورزشکاران ایران در چهارمین روز یونیورسیاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از چین، چهارمین روز از مسابقات یونیورسیاد جهانی 2011 شنژن چین فردا سه شنبه پیگیری می شود که در این روز کاروان ایران در شش رشته دوچرخه سواری، ژیمناستیک، دوومیدانی، والیبال، تیروکمان و وزنه‌بردرای به مصاف حریفان خود می روند.

بر‌اساس برنامه اعلام شده در رشته پیست محمد پراش و احمد اصغرپور ساعت 10 صبح به مصاف حریفان خود می روند. در رشته دوومیدانی مریم طوسی در 100 متر ساعت 11 و 10 دقیقه، رضا قاسمی در 100 متر ساعت 11 و 5 دقیقه، کیوان قنبرپور در پرش ارتفاع ساعت 18 و 45 دقیقه و مسلم نیادوست در 1500 متر ساعت 17 و 30 دقیقه به مصاف رقیبان خود می روند.

هادی خناری نژاد ساعت 15 در فینال دارحلقه با رقیبان خود روبرو می شود و تیم والیبال ایران در دیداری حساس و سرنوشت ساز ساعت 15 به دیدار اوکراین می رود.

مسابقات انفرادی و تیمی کامپوند و ریکرو ، تیروکمان از ساعت 9 صبح فردا آغاز و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت که در این رشته هم کاروان ایران شانس کسب مدال را دارد. همچنین وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم کشورمان روی تخته می رود که وی هم شانس کسب مدال برای کاروان ایران دارد.