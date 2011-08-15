به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت‌الله سپهر در این خصوص، اظهار داشت: از میان صنایع‌دستی کرمانشاه، چرم‌سازی از گذشته جایگاه ویژه‌ای داشته که بسط و گسترش آن از جمله وظایف اصلی این اداره‌کل به شمار می‌رود.

وی فرهنگ‌سازی را یکی از راهکارهای گسترش این هنر عنوان کرد و گفت: لازم است برای آشنایی هر چه بیشتر با ارزش‌های صنایع‌دستی و هنرهای‌سنتی بومی و اصیل استان اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه افزود: متاسفانه این هنر با گذشت زمان، کاهش تقاضای متقاضیان، جایگزینی کالاهای خارجی و مواد اولیه مصنوعی مشابه، در بازار کم رونق شده است و همین امر مانع و موجب کندی توسعه و گسترش مناطق تولیدی آن در استان می‌شود.

سپهر با اشاره به اینکه در حال حاضر راستای بازار سرا‌ج‌ها به چند مغازه در بازار قدیمی کرمانشاه تبدیل شده است، یادآور شد: تعدادی از صنعتگران قدیمی به واسطه تبحر و مهارت‌ فراوان خود همچنان با کمک و حمایت‌های معاونت صنایع‌دستی استان نه تنها به فعالیت تولید خود ادامه می‌دهند بلکه شرایط رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی این رشته را فراهم آورده‌اند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با بیان اینکه جوانانی ضمن روی آوری به این رشته، تولید این صنایع‌دستی را ادامه دادند تا مانع از منسوخ شدن آن شوند، گفت: در حال حاضر تعدادی از صنعتگران سراج در شهرهای کرمانشاه، سنقر و کلیایی و غیره مشغول هستند.