عزیز محمدی در خصوص شرایط فعلی باشگاه‌های ایران برای بر آورده کردن خواسته های کنفدراسیون فوتبال آسیا و اخذ پروانه حرفه‌ای توسط آنها به خبرنگار مهر گفت: نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا در آخرین بازدید خود که اردیبهشت ماه سالجاری از باشگا ه ها صورت گرفت، اشکالاتی از استادیوم ها و وضعیت خود باشگاههای حاضر در رقابتهای لیگ برتر گرفتند و آخرین فرصت را برای رفع این اشکالات تا 11 شهریور تعیین کردند.

وی گفت: از جمله این اشکالات می توان به نامشخص بودن وضعیت مجمع هیئت مدیره برخی از باشگاه ها بویژه استقلال و پرسپولیس اشاره کرد.

رئیس سازمان لیگ برتر در ادامه اشاره به مشکلاتی که باشگاه های ایرانی دارند افزود: شفاف نبودن تراز مالی برخی از باشگاه ها که باید توسط شرکت های معتبر مورد حسابرسی قرار بگیرند از دیگر موارد اشکالات این باشگاه ها بود.

وی افزود: سه باشگاهی که به تازگی به رقابتهای لیگ برتر صعود کرده اند باید مدارک خود را تا 11 شهریور کامل کنند.

عزیز محمدی در خصوص وضعیت ورزشگاه های ایران نیز گفت: نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا به غیر از سه استادیوم فولادشهر، آزادی و شهید باهنر کرمان از سایر استادیوم ها ایراداتی گرفتند و به آنها فرصت دادند تا 11 شهریور آن را برطرف کنند تا ما فیلم و عکس اصلاحات انجام شده را برای آنها بفرستیم.

عزیز محمدی در پایان خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی تنها سه باشگاه سپاهان، ذوب آهن و مس کرمان دارای استانداردهای مد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا هستند و شرایط اخذ پروانه حرفه ای را دارند.

تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس که چند سال است با سرپرست موقت اداره می شوند در فاصله کوتاه باقی مانده تا اولتیماتوم کنفدراسیون فوتبال آسیا ناگزیر هستند که اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل رسمی خود را مشخص و به این کنفدراسیون اعلام کنند تا برای حضور در ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا مشکلی نداشته باشند.