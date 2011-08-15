به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های امام صادق(ع)، الزهرا، مطهری، شریعتی و شرافت با صدور نامه سرگشاده‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور کشور، توهین ویژه نامه خاتون روزنامه ایران به پوشش چادر و حجاب را محکوم کردند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهور



سلام‌علیکم

همانطور که مستحضرید انتخاب حضرتعالی از سوی مردم به عنوان رئیس‌جمهور، به خاطر تلاش مخلصانه شما در راستای احیاء گفتمان امام(ره) و حفظ مؤلفه‌های هویتی انقلاب چون مبارزه با اشرافی‌گری، خدمت به مردم ساده‌زیست، استکبارستیزی و عدالت‌خواهی بود.

پرواضح است، مادامی که سیاست‌های دولت در عرصه داخلی و خارجی بر موازین دین مبین اسلام حرکت نماید، مردم بر عهدی که بیش از سه دهه در دفاع از آرمان‌های انقلاب بسته‌اند، در دفاع از جنابعالی نیز به عنوان بخشی از این جریان عظیم خواهند ماند و بالعکس اگر انحراف از اسلام در رویکردهای دولت مشاهد شود، با کسی عقد اخوت نبسته‌اند.

آقای احمدی‌نژاد؛ چندی است که صدای دشمن از اردوگاه خودی توسط بوق‌های گوناگون به گوش می‌رسد و این صدا به قدری رساست که پرداختن به آن تکرار مکررات است.

اخیراً روزنامه رسمی دولت ایران در ویژه نامه‌ای تحت عنوان "خاتون " اقدام به انتشار مصاحبه‌ای با مهدی کلهر مشاور رسانه‌ای سابق شما کرده است. ایشان در این مصاحبه، ضمن متکبرانه دانستن رنگ مشکی چادر آن را حاصل تحمیل شاهان قاجار به زنان و دختران ایرانی دانسته که از مجالس عیاشی شبانه در اروپا بیرون آمده است و در بخش دیگر مصاحبه، چادر مشکی را بدترین نوع پوشش در زمینه فلسفه حجاب دانسته‌اند.

صرف ‌نظر از بی‌پایه و اساس بودن چنین اظهارنظراتی، جای تأسف است که روزنامه دولتی ایران که با هزینه بیت‌المال مسلمین اداره می‌شود این چنین وقیحانه به مخالفت با یکی از احکام ضروری اسلام بپردازد؛ حکمی که همواره بیش از دیگر احکام جهت ایجاد تردید در اعتقادات زنان و دختران کشورمان از سوی دشمن مورد هجمه قرار گرفته است.

آقای رئیس‌ جمهور؛ شما بهتر می‌دانید مگر نه اینکه خداوند در قرآن‌کریم صراحتاً فرموده "یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن " و مگر نه اینکه رنگ مشکی برای چادر جهت عدم ایجاد تبرج استحباب دارد. مگر نه این بود سفارش همه شهدایی که به منظور حفظ انقلاب خونشان را تقدیم کردند که "خواهرم چادر مشکی تو از خون من رنگین‌تر است " و مگر مقام معظم رهبری نفرمودند "چادر حقیقتاً حجاب برتر است و هیچ تردیدی در این نباید داشت. "

تفاوت این اظهارنظراتی که هر از گاهی از دهان برخی یاران شما که نه، از بوق دشمن خارج می‌شود با گفتمان کسانی که بیان می‌کردند اگر حجاب مانع حضور زن در جامعه شود، این حجاب است که باید کنار گذاشته شود چه تفاوتی دارد؟

قطعاً حضرتعالی با آزادی بی‌حد و حصر که دین را نادیده انگاشته یا خدشه‌دار کند، مخالفید پس بیان این مطلب که برای جذب پانزده میلیون رأی باید آزادی را بیشتر کنیم از سوی یکی از نزدیک‌ترین افراد با شما که ایشان را زلال هم خوانده‌اید چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ آیا این جز از اعتقاد به عدم وجود آزادی در شرایط فعلی که از لجن‌پراکنی‌های مدام دشمنان نشأت گرفته، می‌تواند باشد؟

آیا دفاع از اختلاط دختر و پسر و آب‌بازی در پارک آب و آتش، ادعای پایان دوران اسلام‌گرایی و ده‌ها بیان دیگر از این دست، با استفاده از ایجاد حاشیه امن به بهانه نزدیکی با شخص رئیس‌جمهور می‌تواند دست آویزی برای هنجارشکنی به نفع دشمنان تابلودار نظام قرار گیرد؟ و آیا این جز انحراف از گفتمان امام(ره) انقلاب و رهبری و تقویت مواضع استکباری مبتنی بر اومانیسم است؟

آقای رئیس‌جمهور؛ انتظار این است تا پاسخ‌گوی دغدغه‌های دینی مردم که حقیقتاً به جا بوده، باشید و در مقابل این انحرافات بایستید تا هم فردای قیامت محکوم به تساهل و اهمال کاری و خدایی نکرده عذاب الهی نگردید و هم حقی از مردم کشورتان به عنوان حق‌الناس به خاطر عدم برخورد با متخلفین به گردنتان نماند.

شاید این نامه را هم مانند هزاران مورد دیگر سیاسی تلقی کنید، اما به خاطر بسپارید که این نامه به نمایندگی از جوانان غیرتمند این مرز و بوم رقم خورده که به دنبال استمرار راه امام(ره) و شهدایند.

در پایان ما دانشجویان متعهد به مؤلفه‌های اصیل انقلابی، ضمن محکوم کردن این اظهارات وقیحانه خواستار برخورد جدی با عاملان انتشار این اظهارات موهوم بوده و موکداً اعلام می‌داریم که بر سر آرمان‌های انقلاب با هیچ فرد، گروه، جناح و حزبی عقد اخوت نبسته‌ایم.

