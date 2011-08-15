بناب میزبان هشتمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول پورعبدالصمد عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان بناب به علت بهره مندی از آب و هوای معتدل و امکانات مناسب طبیعی و میزبانی شایسته این شهرستان طی دو دوره گذشته این رقابتهای کشوری، از تجربه خوبی برای میزبانی این رقابت ها برخوردار است.



پورعبدالصمد همچنین از ثبت میزبانی شهرستان بناب برای رقابتهای ساحلی والیبال در تقویم ورزشی فدراسیون والیبال کشور خبر داد و اضافه کرد: در این رقابتها 25 تیم از استانهای مختلف کشور به علاوه سه تیم از شهرستان بناب حضور دارند.



وی تاکید کرد: در هشتمین دوره مسابقات والیبال ساحل قهرمانی کشور برای تیم های برتر 80 میلیون ریال جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.



این رقابتها تحت عنوان گرامیداشت یادواره سرداران شهید آذربایجان از 16 تا 18 شهریور سالجاری به مدت سه روز در زمین های ساحلی بناب برگزار می شود.



شهرستان بناب در جنوب استان آذربایجان شرقی واقع گردیده و این سومین دوره میزبانی رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی کشور می باشد.

