مازندران میزبان سیزدهمین همایش آموزش پزشکی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی، قائم مقام وزیر بهداشت در مازندران عصر دوشنبه در حاشیه اولین جلسه هماهنگی سیزدهمین همایش آموزش پزشکی دانشگاههای کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از سوی وزرات بهداشت درمان آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان برگزار کننده این همایش انتخاب شد.

وی افرود: حدود سه هزار نفر از سراسر کشور در این همایش شرکت می‌کنند و در این همایش موضوعات مختلف برتر آموزشی دانشگاههای کشور مورد بحث وبررسی قرار می‌گیرد.

قائم مقام وزیر بهداشت در مازندران ادامه داد: در این همایش فرآیندهای برتر آموزشی، امتیاز دهی و اساتید نمونه دانشگاهای کشور و همه مسائل مربوط به پزشکی و ارتقاء سلامت در این همایش مورد بحث وبررسی قرار می‌‌گیرد.

وی با اعلام اینکه برگزار کنندگان همایش آموزش پزشکی در کشور،تاکنون دانشگاهای تیپ یک کشور بودند و برگزاری این همایش افتخار بزرگی برای دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.

ناصحی با اشاره به برگزاری اولین جلسه هماهنگی با دانشگاههای شمال کشور افزود: برای برگزاری مناسب این همایش، جلسه مشترکی با دانشگاههای علوم پزشکی شمال کشور که به لحاظ جغرافیای در یک مسیر قرار دارند برگزار که همکاری این دانشگاهها به لحاظ برخی مشترکات جغرافیای در برگزاری مناسب این همایش تاثیر به سزایی دارد.

وی اظهار داشت: در این همایش مشترک تفاهم نامه‌ای بین دانشگاههای شمال کشور امضاء و مقرر شد هر دانشگاه یک محور از همایش را به خود اختصاص دهد و در رابطه با آن اقدمات مربوطه را انجام دهد.

وی، یکی از موضوعات اصلی همایش را بحث اسلامی شدن دانشگاهها عنوان کرد و بیان داشت: با وجود دغدغه‌های که برخی مسئولان دانشگاه نسبت به این موضوع دارند برای ورود به این مسئله ممکن است محتوای کامل در اختیار نباشد ولی در هر حال باید در یک جا این موضوع مطرح و در دستور کار قرار گیرد.

ناصحی ادامه داد: پرداختن به موضوع اسلامی شدن دانشگاهها هنوز جای کار دارد و برای دستیابی به نتایج بهتر است از استاتید حوزه علمیه و اندیشمندان کمک گرفت.

وی در مورد اجرایی شدن محورهای همایش بیان داشت: هر دانشگاههای که محور همایش را مورد بررسی قرار می‌دهد باید روشهای کاربردی شدن آن را نیز ارائه کند.