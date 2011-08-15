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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

میرزایی:

850 پرونده تخلف برای واحدهای صنفی پلدختر تشکیل شد

850 پرونده تخلف برای واحدهای صنفی پلدختر تشکیل شد

پلدختر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرگانی شهرستان پلدختر از تشکیل 850 پرونده تخلف برای واحدهای صنفی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن میرزایی در جلسه تنظیم بازار شهرستان پلدختر در سخنانی اظهار داشت: دو هزار واحد صنفی در این شهرستان به فعالیت مشغول هستند که از ابتدای سال جاری تاکنون 850 پرونده متخلف صنفی به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد 700 پرونده به مبلغ 300 میلیون ریال به جریمه محکوم شدند.

وی افزود: با این اوصاف در مدت زمان یاد شده یک سوم واحدهای صنفی در شهرستان پلدختر متخلف و به جریمه محکوم شدند.

رئیس اداره بازرگانی شهرستان پلدختر به افزایش نرخ سیمان در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در تیرماه امسال در شهرستان پلدختر نرخ سیمان 15 درصد افزایش قیمت داشت که عاملان توزیع سیمان در این شهرستان از فرصت استفاده و قیمت سیمان را افزایش دادند.

وی تصریح کرد: گرانفروشان بلافاصله شناسایی و پرونده تخلفاتی آنها تشکیل و به مبلغ 110 میلیون ریال جریمه شدند.

میرزایی از نداشتن پروانه کسب مغازه داران بازارچه شهرداری پلدختر انتقاد کرد و گفت: هیچ یک از مغازه داران مستقر در بازارچه شهرداری این شهر پروانه کسب ندارند که این عامل موجب شده که قیمت اجناس از کنترل کمتری برخوردار شوند.

کد مطلب 1384524

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