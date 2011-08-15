850 پرونده تخلف برای واحدهای صنفی پلدختر تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن میرزایی در جلسه تنظیم بازار شهرستان پلدختر در سخنانی اظهار داشت: دو هزار واحد صنفی در این شهرستان به فعالیت مشغول هستند که از ابتدای سال جاری تاکنون 850 پرونده متخلف صنفی به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد 700 پرونده به مبلغ 300 میلیون ریال به جریمه محکوم شدند.

وی افزود: با این اوصاف در مدت زمان یاد شده یک سوم واحدهای صنفی در شهرستان پلدختر متخلف و به جریمه محکوم شدند.

رئیس اداره بازرگانی شهرستان پلدختر به افزایش نرخ سیمان در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در تیرماه امسال در شهرستان پلدختر نرخ سیمان 15 درصد افزایش قیمت داشت که عاملان توزیع سیمان در این شهرستان از فرصت استفاده و قیمت سیمان را افزایش دادند.

وی تصریح کرد: گرانفروشان بلافاصله شناسایی و پرونده تخلفاتی آنها تشکیل و به مبلغ 110 میلیون ریال جریمه شدند.

میرزایی از نداشتن پروانه کسب مغازه داران بازارچه شهرداری پلدختر انتقاد کرد و گفت: هیچ یک از مغازه داران مستقر در بازارچه شهرداری این شهر پروانه کسب ندارند که این عامل موجب شده که قیمت اجناس از کنترل کمتری برخوردار شوند.