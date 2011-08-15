اعتراضات انگلیس نتیجه چندین دهه مشکلات اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس تاکید کرد جامعه انگلیس باید بار دیگر معیارهای اخلاقی خود را بازیابد.

وی در پیش نویس نطقی که قرار است امروز خطاب به مردم انگلیس ایراد شود آورده است: کابینه انگلیس در هفته های آینده خطوط اصلی فعالیتهای خود را برای تقویت ساختارهای اجتماعی مشخص می کند.

کامرون با هشدار دهنده خواندن اعتراضات یک هفته گذشته در این کشور، این اعتراضات را ناشی از مشکلات اجتماعی دانست که چندین دهه است در انگلیس وجود داشته و اکنون به ناگاه سر باز کرده است.

این در حالی است که کامرون در سخنان چند روز پیش خود در مجلس عوام انگلیس مدعی شده بود اعتراضات انگلیس توسط باندهای خیابانی انجام گرفته و هیچ ارتباطی بین این اعتراضات و کشته شدن "مارک دوگان" توسط پلیس وجود ندارد.

کامرون قرار است امروز در نطقی خطاب به مردم انگلیس در مورد برخورد خشونت بار پلیس با اعتراضات گسترده در شهرهای این کشور و تصمیمات دولت برای مقابله با این وضعیت بحرانی توضیحاتی ارائه دهد.