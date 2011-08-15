نقش "فیسبوک" در ناآرامی های انگلیس/ تلاش جوانان برای جلب مخاطب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، حدود دو هفته از ناآرامی های انگلیس می گذرد، اما رسانه های اجتماعی همچنان موضوع داغ رسانه ها و محافل سیاسی هستند، چنانچه "دیوید کامرون" نخست وزیر خطاب به اعضای پارلمان گفت: هر فردی که نظاره گر اقدامات وحشیانه معترضین است، این سوال را می پرسد که چگونه این افراد از طریق شبکه های اجتماعی اعتراضات خود را سامان دادند.

به نوشته شینهوا، معترضین با نوشتن پیام در شبکه های اجتماعی از جمله "فیسبوک"، "توئیتر" و استفاده از گوشی بلک بری، زمان و مکان تظاهرات را تعیین می کنند بنابراین پس از آغاز این ناآرامی ها قوانین مربوط به اینترنت موضوع مهمی است که در محافل سیاسی انگلیس بارها از آن سخن به میان آمده است.

هم اکنون این سوال مطرح می شود که نقش شبکه های اجتماعی در شورش های اخیر در انگلیس چیست؟ کاملا مشخص است که جوانان قشر اعظم معترضین را در انگلیس تشکیل می دهند و این جمعیت خواهان استفاده از شبکه های اجتماعی برای سامان دادن به تظاهرات خود هستند.

این رسانه چینی در ادامه می نویسد: جوانان انگلیسی پیام ها و تصاویر ناآرامی ها را در صفحات خود در فیسبوک و توئیتر قرار می دهند و به این ترتیب درصدد جلب نظر هواداران خود هستند. البته افرادی نیز از این شبکه های اجتماعی برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آنچه که در انگلیس روی می دهد، استفاده می کنند.

همچنین با افزایش ناآرامی ها در لندن و دیگر شهرهای انگلیس فعالان محیط زیست طی فراخوانی در شبکه های اجتماعی فیسبوک و توئیتر خواستار حضور مردم در خیابانها برای پاکسازی معابر شدند.