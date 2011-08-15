افزایش 32 درصدی بودجه پژوهشگاه آموزش و پرورش در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، قدمی در جلسه هیأت امنای پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: 27 طرح‌ پژوهشی در سال 87 در پژوهشگاه انجام شده که این تعداد در سال 89 به بیش از 97 طرح رسیده است.

وی با اعلام اینکه حمایت از پایان‌نامه‌های دانشگاهی از 20 مورد در سال 87 به 83 مورد در پایان سال 89 رسیده است، تصریح کرد: در سال 87، 37 مقاله توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به چاپ رسیده است که در سال89 این تعداد با رشد چشمگیری به 120 مقاله رسیده است.

قدمی از اجرای بیش از 50 هزار طرح‌ اقدام‌پژوهی در سال 88 و 89 توسط معلمان خبر داد و افزود: معلمان در کلاس‌های درس با پژوهش‌های ساده می‌توانند تجربیات خود را منتقل کنند که این پژوهش‌ها در پژوهشگاه به عنوان طرح‌های اقدام‌پژوهی مطرح می‌شوند.

رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش با اشاره به تعدیل نیرو در پژوهشگاه مطالعات این وزارتخانه در سال جاری خاطرنشان کرد: نیروی انسانی اداری غیر هیات علمی پژوهشگاه در سال جاری نسبت به سال گذشته 51 نفر معادل 6/27 درصد کاهش یافته است و هم‌اکنون از جمع 134 نفر عضو، 27 نفر عضو هیأت علمی و 82 نفر عضو رسمی غیر هیأت علمی مشغول به کار هستند.