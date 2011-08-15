کتاب شیوه حفظ قرآن کریم آماده چاپ است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنیادی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 90 مبنی بر تربیت10 الی 15 میلیون حافظ قرآن و مأموریت کمیسیون آموزش عمومی قرآن به آموزش و پرورش گفت: تمامی مدارس کشور مکلف شدند 20 درصد از دانش‌آموزان هر استان را پس از استعدادیابی تحت آموزش حداقل برای حفظ2 جزء قرآن کریم قرار دهند.

بنیادی، تلاش در جهت تحقق مطالبات رهبر ی را واجب خواند و تاکید کرد: در همین راستا کتاب "شیوه حفظ قرآن کریم " در پایان ماه مبارک رمضان چاپ و بین مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی به منظور توجیه آن‌ها برای مدیریت کلاس های حفظ قرآن توزیع می‌شود.

وی گفت:در نیمه اول شهریورماه بخشنامه حفظ قرآن به صورت دقیق و با جزئیات کامل به مدیران مدارس سراسر کشورارسال می شود.

مدیرکل دفتر قرآن، نماز و عترت آموزش و پرورش، مدارس قرآن را حرکتی مبتنی بر سیطره قرآن در حوزه آموزش و پرورش، خانواده و جامعه اسلامی خواند و اظهار کرد: این تغییرات از بدو ورود دکتر حاجی بابایی شکل گرفته است و اساسنامه آن نیز به تمامی مدیران و مدرسان مدارس قرآنی در سراسر کشور ارسال شده است.

وی اعلام کرد: مدیران مدارس در صورت صلاحدید می توانند این کتاب را به تعداد دانش آموزان مدرسه خود تهیه و در اختیار آنان قرار دهند.