شناسایی ریسک های ایمنی و جنبه های زیست محیطی در منطقه 8 گاز

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی ریسک های ایمنی- بهداشت حرفه ای و جنبه های زیست محیطی منطقه هشت عملیات انتقال گاز ایران، بعد از ظهر دوشنبه به منظور تدوین بودجه های سرمایه ای و عمرانی منطقه و همچنین طرح ریزی برنامه ها و پروژه ها و مدیریت تغییر و استقرار سیستم HSE-MS برگزار شد.

مهرداد چهری، نماینده مدیریت در استقرار سیستمهای ایزو، ضمن اشاره به نقش و اهمیت "شناسایی، ارزیابی و کنترل سیستماتیک خطرات و ریسک ها و جنبه های منطقه" در ارتباط با فعالیت های عادی و غیر عادی پرسنل شاغل در منطقه، پیمانکاران، مشاوران، بازدیدکنندگان و تمامی طرفهای ذینفع منطقه سخنانی را مطرح کرد.

چهری بر لزوم توجه جدی به تعهدات و الزامات قانونی و در نهایت تعیین تکلیف تمامی ریسکهای ایمنی- بهداشت حرفه ای و جنبه های بارز منطقه و اخذ گواهینامه های ایزو تاکید کرد.

در بخش دیگری از این جلسه محمد صادق مهتابی، رئیس امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل، ریسکهای ایمنی و جنبه های زیست محیطی منطقه را که در ارزیابی های اخیر بارز شناخته شده بود مطرح کرد.

در ادامه این جلسه ضمن تعیین تکلیف ریسکها و جنبه های بارز منطقه تصمیماتی لازم جهت حذف یا کاهش آنها اتخاذ شد.