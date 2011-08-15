به گزارش خبرنگار مهر، نشست پانزدهمین جشن سینمای ایران عصر امروز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه با حضور کیومرث پور احمد دبیر، مازیار میری مدیر اجرایی و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد.

در این مراسم اسامی 83 فیلم که به بخش رقابتی این جشن راه پیدا کردند اعلام شد که عبارتند از:"33 روز" جمال شورجه، "آخرین سرقت" پدرام علیزاده، "آدمکش" رضا کریمی، "آسمان محبوب" داریوش مهرجویی، "آسمان هشتم" حسن نجفی، "آقا یوسف" علی رفیعی، "آلزایمر" احمدرضا معتمدی، آینه های روبرو" نگار آذربایجانی، "اخراجی ها 3" مسعود ده نمکی، "اخلاقتو خوب کن" مسعود اطیابی، "ارتباط خانوادگی" نادر مقدس، "اسب حیوان نجیبی است" عبدالرضا کاهانی، " افراطی‌ها" جهانگیر جهانگیری، "انتهای خیابان هشتم" علیرضا امینی، " انسان ها" محسن توکلی و"اینجا بدون من" بهرام توکلی.

"اینجا تاریک نیست" محمدرضا خاکی"، "باد و مه" محمدعلی طالبی"، "بالابان" سیدرضا صافی، "بدون اجازه" مرتضی احمدی، "برف روی شیروانی داغ" محمدهادی کریمی، "بعد از ظهر سگی سگی" مصطفی کیایی، "به امید دیدار" محمد رسول اف، "بهشت اینجاست" حمید سلیمیان، "بی انتها" امیرحسین جهددوست، "پاداش" کمال تبریزی، "پایان دوم" یعقوب غفاری، "پرتقال خونی" سیروس الوند، "پرستوهای عاشق" فریال بهزاد و "پرنده باز" عطالله سلمانیان از دیگر آثار این بخش است.

همچنین در این بخش فیلم های"جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی، "جرم" مسعود کیمیایی، "جعبه سیاه" محمدرضا اسلاملو، "چشم" جمیل رستمی، "چیزهایی هست که نمی دانی" فردین صاحب زمانی، "خاک و آتش" مهدی صباغ زاده، "خانواده ارنست" محسن دامادی، "خانه امن است" ناصر رفایی، "خانه پدری" کیانوش عیاری، "خیابان 24" سعید اسدی، "خنده در باران" داریوش فرهنگ، "خیابانهای آرام" کمال تبریزی، "در امتداد شهر" علی عطشانی، "در شب عروسی" رضا قهرمانی و"دونده زمین" کمال تبریزی حضور دارد.

از دیگر فیلم های پانزدهمین جشن سینمای ایران می توان به،"راه آبی ابریشم" محمد بزرگ نیا، "روشن، خاموش، روشن" حمیدرضا چارکچیان، "زنان ونوسی، مردان مریخی" کاظم راست گفتار، "زنها شگفت انگیزند" مهرداد فرید، "سعادت آباد" مازیار میری، "سفر سرخ" حمید فرخ نژاد، "سن پترزبورگ" بهروز افخمی، "سنجاقک های برکه سبز" علی قوی تن، "سوت پایان" نیکی کریمی، "سهم من از زندگی" حجت الله سیفی، "سیب و سلما" حبیب الله بهمنی، "سیزده 59" سامان سالور"، "شبکه" ایرج قادری ، "شرط اول" سید مسعود اطیابی و "صدای پای من" مهرداد خوشبخت اشاره کرد.

"علفزار" محمد علی طالبی، "فرزند صبح" بهروز افخمی، "فوتبالی ها" عباس خواجه وند، "قبرستان غیر انتفاعی" محسن دامادی، "قصه پریا" فریدون جیرانی، "قفس طلایی" محمد زرین دست، "قلب سیمرغ" وحید نصیریان، "کلانتری غیر انتفاعی" یدالله صمدی، "کوچه ملی" مهرشاد کارخانی، "گزارش یک جشن" ابراهیم حاتمی کیا، "گلچهره" وحید موسائیان، "گلوگاه" محمد ابراهیم معیری، "گلوگاه شیطان" حمید بهمنی، "مامان بهروز منو زد" عباس مرادیان، "مرگ سپید" امیر ثقفی، "مرگ کسب و کار من است" امیر ثقفی، "مرهم" علیرضا داوود نژاد، "مصائب چارلی" علیرضا سعادت نیا، "مهتاب روی سکو" فیما امامی، "نفرین" علی توکل نیا، "ورود آقایان ممنوع" رامبد جوان، "ورود زنده ها ممنوع" جواد مزد آبادی و "یه حبه قند" رضا میرکریمی اسامی بخش پایانی این آثار هستند.

لازم به ذکر است فیلم‌های سینمایی "خانه پدری" و "پاداش" از این فهرست خارج شده‌اند.