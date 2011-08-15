صفایی پورجمال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نیروگاه در تیرماه سال جاری با 251 میلیون و 84 هزار کیلووات ساعت آمادگی، 193 میلیون و 310 هزار و 627 کیلووات ساعت انرژی الکتریسیته خالص تولید کرد.

به گفته وی برای این میزان تولید 63 میلیون و 238 هزار متر مکعب گاز و یک میلیون و 691 هزار لیتر گازوئیل مصرف شده است.

مدیرعامل نیروگاه لوشان با بیان اینکه این نیروگاه نقش مهمی در شکوفایی و توسعه استان دارد، اظهارداشت: تامین نیروی برق مورد نیاز مستلزم سرمایه گذاری های بزرگ برای احداث، بهره برداری، نگهداری، تولید، ذخیره، انتقال، توزیع برق و تاسیسات مربوط به آن است.

وی ادامه داد: نقش نیروی برق در توسعه اقتصادی و ارتباط مصرف نیروی برق با رشد اقتصادی، توسعه صنعت برق در قالب برنامه های عمرانی و به منظور تامین هدف های مورد نظر برنامه های اقتصادی را ایجاب کرده است.

پورجمال یادآورشد: انرژی برق جایگاهی به مراتب مهمتر از یک عامل روشنایی در اقتصاد، صنعت، بخش های تجاری و خانگی به خود اختصاص داده است.

نیروگاه 360 مگاواتی لوشان در کیلومتر 90 جاده قدیم رشت - قزوین در استان گیلان واقع شده است.