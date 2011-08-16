وضعیت "اتکا" گلستان در آستانه آغاز لیگ یک/ بدهی 3 میلیارد ریالی تیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور از 11 شهریورماه سالجاری آغاز می شود و تیم فوتبال اتکا در این فصل با ترکیبی نسبتا بومی به در این دربی شرکت می کند.

در چهار سال اخیر تیم فوتبال اتکا درگیر حاشیه هایی بوده است که بر متن فوتبال استان تاثیر گذاشته بود و امسال درصدد است تا فارغ از هرگونه حاشیه سازی، فوتبال گلستان را به رخ حریفانش کشد.

سال گذشته این تیم در فصل 89-90 تا هفته 16 جایگاه نازلی در جدول داشت و با حاشیه های فراوانی روبرو بود و با تغییر در ترکیب هئیت مدیره این تیم اعم از مدیر عامل وسرمربی توانست با کاستن از بار حاشیه ها تا رده چهارم جدول صعود کند.

اکنون بر اساس آمارها حدود 80 درصد از ترکیب تیم فوتبال اتکا مشخص شده است و از این ترکیب حدود 60 درصد بازیکنان بومی استان گلستان هستند.

مدیرعامل باشگاه اتکا گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه گلستان معدن استعداد فوتبال کشور است، بیان داشت: پایه فوتبال گلستان در کشور مطرح وقطب است.



سید مجتبی حسینی افزود: از نظر پایه گلستان در بخش نونهالان، نوجوانان وجوانان جزو سه تیم برتر کشور بوده و باید نگاه ها در این زمینه عمیق تر باشد.

وی اظهار داشت: مدیران فوتبالی استان طی این سالها بینش فوتبالی شان بالا تر رفته است وعملکردشان قابل قبول است اما باید تقویت شود.

نگاه حمایتی مدیران تداوم یابد

وی از گرگان به عنوان شهری که در دهه های گذشته مهد فوتبال بوده وعضو تیم ملی نیز داشته است، اظهارداشت: اگر نگاه مدیران استان ظرف دو سال آینده نیز این باشد این تیم می تواند در لیگ برتر جایگاه داشته باشد.

حسینی، امکانات استان را برای حضور این تیم در دسته برتر مهیا دانست و گفت: استادیوم 15 هزارنفری اگر بهتر شود تا 20 سال آینده حداقل پاسخگوی نیاز استان ست و چمن مصنوعی آزادی گرگان که از بهترین زمین های چمن ایران است از جمله این امکانات است.

وی تصریح کرد: گلستان از لحاظ امکانات سخت افزاری فوتبال در حد مطلوبی قرار دارد ولی مدیران را باید برای ارتقای این رشته تقویت کنیم.

مدیرعامل باشگاه اتکا افزود: فوتبال رشته ای است که اگر به آن توجه شود در کنارش رونق اقتصادی و تبادلات فرهنگی را به دنبال دارد و هیچ پدیده اجتماعی قابل قیاس با ورزش و فوتبال نیست.

مدیر عامل تیم اتکای گلستان با اشاره به مشکلات سال قبل این تیم اظهارداشت: برخی از بازیکنان فصل قبل احساس می کردند چون در تیم حضور دارند مالک آن هستند که ما اعتقاد و تلاش داریم دست این افراد را از تیم کوتاه کنیم.

وی افزود: برخی از بازیکنان اتکا در سال قبل حرمت شکنی های بسیاری به مدیر عامل داشتند و بازیکنان بسیار فنی در این تیم بودند که سطح فنی بالایی داشتند ولی به لحاظ اخلاقی دارای مشکل بودند که به همین خاطر کنارگذاشته شدند.

حسینی تصریح کرد: افرادی باید در این تیم و مدیریت آن باشتد که به کار اشراف داشته باشتد وما امسال در باشگاه به دنبال فعال کردن کمیته ها وسیستماتیک کردن باشگاه هستیم که تا حد زیادی کمیته های آن فعال شده است.

اتکا هدیه دولت به گلستان

وی افزود:اعتبارات تیم اتکا اعتبارات دولتی است و این تیم هدیه سفر ریاست جمهوری به مردم استان بود و بخش اعتباراتش به وزارت صنایع واگذار شد و وزارت صنایع نیز به دخانیات منتفل کرد.

وی گفت: اعتبارات این باشگاه در سال 89-90 محقق نشد وتنها مبلغ مبلغ 150 میلیون تومان تامین و به این تیم پرداخت شد.

وی با اشاره به حمایت های هیئت مدیره در سال قبل از این تیم بیان کرد: کمک های استاندار و تربیت بدنی موجب شد که این تیم که هزینه ای بالغ بر 12 میلیارد ریال داشت بتواند با درایت و مدیریت در لیگ یک بماند.

اتکا سه میلیارد ریال بدهی دارد

حسینی اظهار داشت: از اسفندماه سال قبل که مسئولیت مدیر عاملی اتکا را پذیرفتم طی سال قبل 10 بازی در خدمت اتکا بودم که توانستیم با شش برد در رتبه چهارم جدول قرار بگیریم ودر این راستا هیئت فوتبال واسپانسر های جزیی کمک هایی کردند ولی هیچ منابع جدیدی به این تیم تزریق نشد وهنوز نیز قسط سوم بازیکنان پرداخت نشده است.

وی کل مطالبات باشگاه را از ابتدا تاکنون 18میلیارد ریال عنوان کرد وعنوان داشت: کل بدهی باشگاه نیز سه میلیارد ریال است که شاید یکی از کم بدهی ترین باشگاه های کشور باشد.