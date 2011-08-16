کم کاری های مدیریتی نباید با ارائه گزارش های واهی پرده پوشی شود

محمد حسن پور با اشاره به بیانات اخیرمقام معظم رهبری در جمع مسئولان کشور به خبرنگار مهر اظهارداشت: مدیران نباید آمارها و گزارش های را ارائه دهد که غیر قابل باور و غیر قابل پذیرش باشد با این حال نهادهای نظارتی و مردم آگاه به نوع عملکرد دستگاهها هستند.

وی همچنین با عنوان اینکه انسانها ذاتا ایده آل نگر و کمال اندیش هستند، افزود: افراد باید آینده مطلوب و روشنی را در پیش رو داشته باشند و برای آن آینده مطلوب هدف گذاری و برنامه ریزی کنند ولی این آینده مطلوب باید روشن، شفاف، قابل فهم، واقع نگر و قابل دستیابی باشد نباید آنقدر مبهم، پیچیده و دور باشد که در راه رسیدن به آن دچار مشکل شوند.

آینده مطلوب باید روشن، شفاف، قابل فهم، واقع نگر و قابل دستیابی باشد

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی گیلان گفت: ازسوی آینده نباید آنقدر کوچک و راحت بدست آید که نیاز به برنامه ریزی و تلاش نباشد.

وی با اعلام اینکه شرایطی که هم اکنون برجامعه جهانی حاکم است شرایط مطلوب و ایده آلی نیست، کشورها با مشکلات زیاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند، افزود: انقلاب نوپای اسلامی ایران با همه تحریم ها و مشکلاتی که در مسیر تولد، رشد و ادامه حرکتش وجود داشته امروز به عنوان یک الگوی برتر برای همه کشورهای آزادیخواه و تحول آفرین تبدیل شده است بنابراین باید موضوع پیشرفت انقلاب اسلامی را از این زاویه نگریست.

حسن پور همچنین با اشاره به اینکه دولت و نظام شاید دارای ضعف های به ویژه در حوزه مدیریت جامعه باشند، اظهارداشت: برای رسیدن به کمال مطلوب و اهدافی که در سند چشم انداز 20 ساله نظام آمده که باید تا سال 1404 به عنوان قدرت نخست منطقه نائل شد نیازمند همت، کار و تلاش مضاعف است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات معیشتی و اقتصادی که جهان را تحت شعاع قرار داده است با تحریم های که علیه نظام وجود دارد، به یقین جامعه ما را نیز تحت شعاع قرار می دهد به ویژه اینکه دولت در حال یک انقلاب اقتصادی و یک جراحی اقتصادی بزرگ است و می خواهد این روال معمول را اصلاح کند و در مسیری قرار دهد که مردم اقتصاد خانوادگی و فردی را خودشان مدیریت کنند و همینطور دولت در مسیر خصوصی سازی و واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی است.

دانشگاهها و مراکزی علمی باید کارآفرین نه کارمندپرور باشند

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی گیلان در ادامه با بیان اینکه نگاه سنتی که مردم در استفاده از یارانه ها، فرهنگ کار، تلاش و انتظار اینکه دولت برای همه جامعه اشتغال ایجاد کند این ذهنیت نیازبه تغییرنگرش داشته و هنوز اصلاح نشده است، افزود: در رویکرد جدید دانشگاهها و مراکزی علمی باید کارآفرین باشند نه کارمندپرور و دستگاهها باید دستگاههای حمایتی و نظارتی باشد نه اجرایی و اجرا را باید به بخش غیر دولتی واگذار کرد تا از خدمات عمومی جامعه استفاده کنند.

وی گفت: تمامی این موارد ازقبیل مثبت اندیشی، تغییرنگرش و تغییر رفتار اجتماعی مردم نیازبه فرهنگ سازی دارد تا این دوره گذار و این گام بلندی که دولت برداشته و می خواهد کاری که در سال های گذشته و دهه های گذشته انجام نشده و یکباره انجام دهد، نیاز به همراهی دارد.

حسن پور بیان داشت: این حرکت ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشد ولی توفیقاتی که دارد به یقین بیشتر است بنابراین توصیه مقام معظم رهبری به همه آحاد جامعه توصیه بسیار مطلوبی است.

وی اظهارداشت: مسائل جامعه نباید با عینک تیره و تاریک دید و روزنه هرگونه تلاش و پیشرفت را بست، مخالفان ومعاندان نظام که چیزی جزء نابودی این نظام را در سر خود نمی پرورانند، امیدوار شوند و نه اینکه آنقدر مثبت اندیش بود که نقاط ضعف و تهدید های که در مسیر اجرا گریبانگیر مسئولان است آنها را ندید ازاینرو نباید ساده اندیشی کرد و کارها را واقع بینانه به مردم گزارش داد.

رمز موفقیت در مدیریت داشتن آینده مطلوب و واقع بینانه است

معاون فرهنگی ارشاد اسلامی گیلان افزود:رمز موفقیت در مدیریت داشتن آینده مطلوب و واقع بینانه است، واقع بینانه از این جهت که شرایط پیرامون و حاکم بر جامعه و جهان شناسایی و متناسب با ابزار و امکانات در اختیار برنامه ریزی های لازم انجام شود.

وی بیان داشت: مردم همراه، امین نظام و واقع نگر هستند ازطریق شبکه ها و رسانه های سراسری ازقبیل خبرگزاری ها، مطبوعات، رسانه ملی اطلاعاتی خوبی نسبت به جامعه و کشور های پیرامون خود دارند بنابراین نسبت به حرکتهای مثبت نظام امیدوار هستند.

حسن پور ادامه داد: فرهنگ سازی، تغییرنگرش، ایجاد باورهای جدید در حوزه کار و تلاش، جهاد اقتصادی، امر به معروف ونهی ازمنکر، اعتماد سازی، همگرایی وهمسویی با برنامه های نظام، مثبت اندیشی و آینده نگر بودن ازجمله مفاهیمی است که رسانه ها و دستگاههای فرهنگی می توانند در این زمینه فرهنگ سازی کنند.