تولید گوشت بوقلمون در استان مرکزی به 1700 تن می رسد

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون11 واحد تولیدی با ظرفیت 61 هزار قطعه درنقاط مختلف استان مشغول تولیدند که این واحدها از ابتدای سال جاری تاکنون موفق به تولید یک هزارو210 تن گوشت بوقلمون شدند.

وی ظرفیت ایجاد شده دراستان را مستعد برای تولید 91 هزارقطعه بوقلمون اعلام کرد وافزود: به رقم رشد حداقل 2 برابری تولیدات، با افزایش قیمت جهانی غلات ونوسان درقیمت تمام شده تولید مشکلاتی برای تولید کنندگان ایجاد شده است که حل این مشکلات نیازمند حمایت مالی وکمک مسئولان است.

ابراهیمی گفت: بیش از 80 درصد هزینه‌های جاری پرورش این پرنده را هزینه خوراک تشکیل میدهد به طوریکه برای تولید یک بوقلمون درهرهفته به حداقل54 و حداکثر 81 کیلوگرم دانه نیاز است.