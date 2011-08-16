به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در واکنش به اظهارنظر حمید استیلی که گفته بود: "علی دایی چرا یک سال و نیم پیش که به پرسپولیس آمد، کاشانی را قبول داشت"، خاطرنشان کرد: تا به امروز به احترام آقای استیلی اظهار نظری نکرده بودم و از ایشان خواهش میکنم راجع به من حرف نزده و اظهار نظری نکنند.
وی در ادامه افزود: متاسفانه آقای استیلی حرفهای آقای موقت (حبیب کاشانی) را تکرار میکند و میگوید چرا دایی آن زمان که به پرسپولیس آمد، سرپرست موقت باشگاه را قبول داشت. در پاسخ به ایشان باید بگویم آن زمان که به پرسپولیس آمدم ماهیت این آقا برای من مشخص نبود و از دور ایشان را میشناختم.
"استیلی مرا وادار به پاسخگویی کرده و با اظهارنظر خود وارد قضایایی که نمیخواستم، کرده است"، دایی با بیان این جمله افزود: من آن زمان که به پرسپولیس آمدم به خاطر هواداران این تیم آمدم و اینکه بتوانم به تیم محبوبم کمک کنم و خدا را نیز شکر میکنم از این مسئولیت سربلند بیرون آمدم.
دایی در اظهار نظری تکراری بازهم خود را مدیون تک تک هواداران پرسپولیس خواند و گفت: من مدیون هواداران پرسپولیس هستم که در دو فصل گذشته مرا تحمل کردند، حتی در روزهایی که تیم بدترین نتایج را کسب میکرد.
سرمربی تیم فوتبال راه آهن که با برنامه 90 گفتگو میکرد، افزود: هواداران به غیر از بازی با صبا در هیچ مسابقهای اعتراض نکردند. در آن مسابقه لیدرهای باشگاه اطلاعیه و بیانیه خواندند، لیدرهای منتسب به باشگاه.
وی در واکنش به این موضوع که چرا با وجود اختلاف نظر با حبیب کاشانی برای ادامه همکاری با سرخپوشان در یازدهمین دوره لیگ برتر برنامه داده است، گفت: چون مردم به من لطف دارند، به خاطر محبت و لطف آنها برنامه دادم.
دایی یادآور شد: آن روزی که سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس بعد از قهرمانی تیم در جام حذفی گفت، میروم به آموزش و پرورش و فوتبال را به فوتبالیها میسپارم، چرا برگشت؟!
وی با طرح این پرسش که "چرا به من 12 ساعت وقت دادند تا در خصوص تصمیم کمیته فنی باشگاه پرسپولیس نظرم را بیان کنم؟"، گفت: در کجای دنیا یک باشگاه از ساعت پنج بعدازظهر تا پنج صبح فعال است؟ تا به امروز کسی به این مورد فکر نکرده که چرا مسئولان باشگاه پرسپولیس به من 12 ساعت آنهم تا پنج صبح وقت دادند.
سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: اگر توجه داشته باشید، صبح فردای روزی که کمیته فنی باشگاه پرسپولیس مرا به عنوان سرمربی انتخاب کرد، قرار بود جلسه رای اعتماد به آقای سجادی به عنوان وزیر ورزش و جوانان برگزار شود. آقایان میخواستند تا پیش از مشخص شدن وزیر کار را تمام کنند و هدف دیگری از این کار نداشتند!
دایی با تکرار دوباره ادعای گذشته خود افزود: من از کعبی و بیات عذرخواهی میکنم، چون آنها در آستانه حضور در پرسپولیس بودند اما با مطرح کردن بحث پیشنهاد باشگاه به آنها از سوی من نتوانستند به این تیم بیایند. مطئمنا اگر آنها به پرسپولیس میآمدند، همه چیز مشخص میشد.
سرمربی تیم فوتبال راه آهن تاکید کرد: من اگر گوشه چشمی به نیمکت پرسپولیس داشتم با راه آهن قرارداد نمیبستم و مانند هشت، نه ماهی که از تیم ملی جدا شده بودم و کار فوتبالی نمیکردم، میرفتم در خانهام مینشستم و منتظر پرسپولیس میماندم.
دایی تاکید کرد: در این ماه مبارک رمضان عاجزانه از هواداران پرسپولیس میخواهم، قید حضورم در پرسپولیس را بزنند. من امسال با باشگاه راه آهن قرارداد دارم و نمیتوانم به پرسپولیس برگردم. به دین، به پیغمبر آرزوی من است که پرسپولیس موفق باشد.
وی با احترام به نظر مردم خاطرنشان کرد: باید ببینیم مردم چه میخواهند و چه نظری دارند. باید با مردم روراست باشیم.
سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که "چرا با وجود مخالفت با کاشانی برای هدایت دوباره تیم فوتبال این باشگاه برنامه داده است؟"، گفت: من به خاطر لطف و محبت مردم برنامه دادم. آقایان میخواستند مرا مقابل مردم قرار دهند و اینطور وانمود کنند که دایی خودش رفت به همین خاطر من برنامه دادم تا به هدفشان نرسند.
دایی در خاتمه استقلال کمیته فنی باشگاه پرسپولیس را زیر سئوال برد و با طرح این موضوع که "آقایان ظاهرا خود را قانونی نمیدانستند"، یادآور شد: زمانی که من اسپانیا بودم، از سوی کمیته فنی باشگاه پرسپولیس با من تماس گرفته شد. آقای پنجعلی در گفتگو با من تاکید کرد، این سئوال ما نیست، پرسش سرپرست موقت باشگاه است. مگر میشود کمیته فنی سئوالات سرپرست را از من بپرسد؟!
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