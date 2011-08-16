به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در واکنش به اظهارنظر حمید استیلی که گفته بود: "علی دایی چرا یک سال و نیم پیش که به پرسپولیس آمد، کاشانی را قبول داشت"، خاطرنشان کرد: تا به امروز به احترام آقای استیلی اظهار نظری نکرده بودم و از ایشان خواهش می‎کنم راجع به من حرف نزده و اظهار نظری نکنند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه آقای استیلی حرف‌های آقای موقت (حبیب کاشانی) را تکرار می‎کند و می‎گوید چرا دایی آن زمان که به پرسپولیس آمد، سرپرست موقت باشگاه را قبول داشت. در پاسخ به ایشان باید بگویم آن زمان که به پرسپولیس آمدم ماهیت این آقا برای من مشخص نبود و از دور ایشان را می‌شناختم.

"استیلی مرا وادار به پاسخگویی کرده و با اظهارنظر خود وارد قضایایی که نمی‌خواستم، کرده است"، دایی با بیان این جمله افزود: من آن زمان که به پرسپولیس آمدم به خاطر هواداران این تیم آمدم و اینکه بتوانم به تیم محبوبم کمک کنم و خدا را نیز شکر می‎کنم از این مسئولیت سربلند بیرون آمدم.

دایی در اظهار نظری تکراری بازهم خود را مدیون تک تک هواداران پرسپولیس خواند و گفت: من مدیون هواداران پرسپولیس هستم که در دو فصل گذشته مرا تحمل کردند، حتی در روزهایی که تیم بدترین نتایج را کسب می‎کرد.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن که با برنامه 90 گفتگو می‎کرد، افزود: هواداران به غیر از بازی با صبا در هیچ مسابقه‎ای اعتراض نکردند. در آن مسابقه لیدرهای باشگاه اطلاعیه و بیانیه خواندند، لیدرهای منتسب به باشگاه.

وی در واکنش به این موضوع که چرا با وجود اختلاف نظر با حبیب کاشانی برای ادامه همکاری با سرخپوشان در یازدهمین دوره لیگ برتر برنامه داده است، گفت: چون مردم به من لطف دارند، به خاطر محبت و لطف آنها برنامه دادم.

دایی یادآور شد: آن روزی که سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس بعد از قهرمانی تیم در جام حذفی گفت، می‎روم به آموزش و پرورش و فوتبال را به فوتبالی‌ها می‎سپارم، چرا برگشت؟!

وی با طرح این پرسش که "چرا به من 12 ساعت وقت دادند تا در خصوص تصمیم کمیته فنی باشگاه پرسپولیس نظرم را بیان کنم؟"، گفت: در کجای دنیا یک باشگاه از ساعت پنج بعدازظهر تا پنج صبح فعال است؟ تا به امروز کسی به این مورد فکر نکرده که چرا مسئولان باشگاه پرسپولیس به من 12 ساعت آنهم تا پنج صبح وقت دادند.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: اگر توجه داشته باشید، صبح فردای روزی که کمیته فنی باشگاه پرسپولیس مرا به عنوان سرمربی انتخاب کرد، قرار بود جلسه رای اعتماد به آقای سجادی به عنوان وزیر ورزش و جوانان برگزار شود. آقایان می‎خواستند تا پیش از مشخص شدن وزیر کار را تمام کنند و هدف دیگری از این کار نداشتند!

دایی با تکرار دوباره ادعای گذشته خود افزود: من از کعبی و بیات عذرخواهی می‎کنم، چون آنها در آستانه حضور در پرسپولیس بودند اما با مطرح کردن بحث پیشنهاد باشگاه به آنها از سوی من نتوانستند به این تیم بیایند. مطئمنا اگر آنها به پرسپولیس می‎آمدند، همه چیز مشخص می‎شد.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن تاکید کرد: من اگر گوشه چشمی به نیمکت پرسپولیس داشتم با راه آهن قرارداد نمی‎بستم و مانند هشت، نه ماهی که از تیم ملی جدا شده بودم و کار فوتبالی نمی‎کردم، می‎رفتم در خانه‎ام می‎نشستم و منتظر پرسپولیس می‎ماندم.

دایی تاکید کرد: در این ماه مبارک رمضان عاجزانه از هواداران پرسپولیس می‎خواهم، قید حضورم در پرسپولیس را بزنند. من امسال با باشگاه راه آهن قرارداد دارم و نمی‎توانم به پرسپولیس برگردم. به دین، به پیغمبر آرزوی من است که پرسپولیس موفق باشد.

وی با احترام به نظر مردم خاطرنشان کرد: باید ببینیم مردم چه می‎خواهند و چه نظری دارند. باید با مردم روراست باشیم.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که "چرا با وجود مخالفت با کاشانی برای هدایت دوباره تیم فوتبال این باشگاه برنامه داده است؟"، گفت: من به خاطر لطف و محبت مردم برنامه دادم. آقایان می‎خواستند مرا مقابل مردم قرار دهند و اینطور وانمود کنند که دایی خودش رفت به همین خاطر من برنامه دادم تا به هدف‌شان نرسند.

دایی در خاتمه استقلال کمیته فنی باشگاه پرسپولیس را زیر سئوال برد و با طرح این موضوع که "آقایان ظاهرا خود را قانونی نمی‎دانستند"، یادآور شد: زمانی که من اسپانیا بودم، از سوی کمیته فنی باشگاه پرسپولیس با من تماس گرفته شد. آقای پنجعلی در گفتگو با من تاکید کرد، این سئوال ما نیست، پرسش سرپرست موقت باشگاه است. مگر می‎شود کمیته فنی سئوالات سرپرست را از من بپرسد؟!