قطار شهری مشهد در فاصله زمانی پنج دقیقه به ایستگاه ها می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیژنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاهش فاصله زمانی انتظار مسافران در ایستگاه ها زمانی محقق می شود که 60 واگن در نظر گرفته شده برای قطار شهری به طور کامل به مشهد برسد.

وی ادامه داد: تا پایان سال 90 نیز هر یک ماه شش واگن به این شهر می رسد که با طی دو هفته آزمایش بر روی آنها در عرض 1.5 ماه این واگن ها به قطار شهری مشهد افزوده می شود.

وی با اشاره به این موضوع که باید تعدای از واگن ها به صورت آماده باش برای مواقع بروز مشکل در واگن های دیگر در نظر گرفته شود، تاکید کرد: اکنون سه واگن به صورت اماده باش هستند که در صورت بروز حادثه، مشکل و اختلال برای واگن های فعال در عرصه حمل و نقل با قطار شهری وارد چرخه فعالیت می شوند.

مدیرعامل بهره برداری شرکت قطار شهری مشهد با بیان اینکه این واگن ها صرفا ساخت چین نیست، تصریح کرد: قطعات واگن ها ساخت بهترین کارخانجات اروپایی و مونتاژ آنها برعهده شرکت چینی طرف قرار داد شرکت قطار شهری مشهد است.

بیژنی با بیان اینکه بین مترو و قطار شهری تفاوت هایی وجود دارد، گفت: فاصله ایستگاه ها در مترو زیاد، سرعت بالا و فاصله سطح ریل و سکو نیز از قطار شهری بیشتر است و به همین دلیل واگن های آن نیز با قطار شهری متفاوت است.