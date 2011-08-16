دوره ادبیات تهییجی جنگ گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زاهدی مطلق نویسنده، روزنامهنگار و منتقد ادبی و نیز شهریار عباسی نویسنده و فعال حوزه ادبیات داستانی دفاع مقدس عصر یکشنبه با حضور در خبرگزاری مهر، میهمان نشست ادبیات دفاع مقدس؛ سیاهنمایی یا نوآوری بودند.
عباسی در بخشی از این نشست با اشاره به اینکه برچسب زدن و جدا دیدن ادبیات دفاع مقدس از سایر بخشهای ادبیات داستانی در کشور را نباید پذیرفت، گفت: من با عنوانگذاریهای اینچنین برای ادبیات موافق نیستم و بخش زیادی از اختلاف نظرهای موجود در این حوزه هم به نظر من ناشی از همین اسمگذاریهاست.
وی ادامه داد: ادبیات به نظرم کلیتی دارد. داستان در جامعه هست و نویسنده آن را پیدا میکند و مینویسد. وقتی جامعه ما یک واقعیتی مثل جنگ را پشت سر گذاشته است که به عنوان یک واقعه بار ایدئولوژیک نیز با آن همراه است. این مشخص است که هم در خود زمان جنگ و هم سالها پس از آن موضوع زندگی انسانهاست.
نویسنده هوشمند ناخودآگاه به جنگ میرسد
نویسنده رمان «هتل گمو» افزود: من فکر میکنم چیزی به عنوان نویسنده جنگ نداریم. نویسنده هوشمند امروز وقتی به دنبال سوژه باشد ناخودآگاه سر از جنگ در میآورد. ذهن و خاطره و یاد من در آن جنگ است که شکل میگیرد.
عباسی همچنین گفت: به نظرم ما یک بحث کلی داریم به نام ادبیات امروز ایران که نیاز است در رابطه با آن بحث کنیم و حساس باشیم که جنگ هم بخشی از آن است. نویسندههای ما نیز شاید سالهای قبل دغدغه جنگ داشتهاند و الان دغدغه دیگری؛ و خب این طبیعی است.
یاد بگیریم نویسنده هنرمند است
ابراهیم زاهدی مطلق نیز در بخشی از گفتههای خود در این نشست با اشاره به اینکه تغییر ذهن و فضای نویسندگان ما از سالهای دهه 60 تا به امروز موضوعی نیست که بخواهد نگران کننده باشد، گفت: تغییر شرایط و موقعیت کشور ما در سالهای گذشته فضای جدید را به وجود آورده که ضرورتهای جدید را هم با خود به همراه دارد. ادبیات ما هم همینطور است. قرار نیست و نیازی هم نیست که الان هم ادبیات ما امروز نیز در حوزههای مختلف از جمله حوزه جنگ، تهییجی و شعاری باشد.
وی افزود: نوشتهای که بلافاصله بعد از جنگ و یا سالهای بعد از جنگ نوشته میشود و یا حتی خود جنگ نوشته شد را اگر الان بخوانیم، شاید هزار نوع ایراد از آن بگیریم. ولی ما باید یاد بگیریم که نویسنده را هنرمندی ببینیم که با دلش به وقایع نگاه میکند و به شکل خودش هم نگاه میکرده است و الان هم شکل دیگری برای این دیدن دارد.
نویسنده کتاب «نسل باروت» همچنین گفت: الآن نیازی نداریم بر خلاف آنچه گفته میشود از جنگ قصههایی تهییجی بنویسیم. ما الان اگر دوباره برای اثبات برخی حقایق مثل متجاوز بودن صدام، دوباره شروع به نوشتن کنیم که کار مهمی نکردهایم. این سوژه کهنه شده است. الان دفاع مقدس چیز دیگری است. الان باید به مخاطب جوانمان بگوییم کسانی که به جنگ رفتند، مشتی جنگجوی جوان بیانگیزه، بیعاطفه و بلاتکلیف نبودند که از سر بیکاری به جبهه رفته باشند.
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