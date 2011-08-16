شمسالدین حسینی در گفتگو با مهر گفت: عدد 60 میلیارد دلاری به عنوان درآمدهای ایران از اجرای قانون هدفمندی یارانهها از سوی صندوق بینالمللی پول عنوان شده که این رقم از دو منظر است. از یک سو با توجه به اعدادی که در قانون بودجه سال 90 پیشبینی شده و از سوی دیگر، بر اساس محاسباتی که از سوی این مرجع صورت گرفته، است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: درآمد واقعی که برای هدفمندی یارانهها محقق میشود، بسته به شیب واقعی قیمتها دارد و محاسبات ما نشان میدهد که تا به حال، از 60 میلیارد دلار کمتر بوده؛ البته محاسبات متفاوت است.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه سال جاری، حدود 54 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی پیشبینی شده است که البته سرفصلهای درآمدی نیز اصلاح قیمت حاملهای انرژی، گندم و آب است ولی عمده این درآمد از اصلاح قیمت حاملهای انرژی و در مرحله دوم از اصلاح قیمت گندم که بخش عمدهای از آن انجام شده، صورت گرفته است.
به گفته حسینی، در گذشته دولت یارانههایی را نیز به صورت مستقیم پرداخت میکرد که ارایه آن غیرهدفمند بود، اما هم اکنون این پرداختها هدفمند شده و در صندوق هدفمندی یارانهها منظور میشود.
حسینی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر شروع تدوین بودجه سال 91 کل کشور گفت: شهریور هر سال، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا شورای اقتصاد، بخشنامه بودجه را ابلاغ میکنند که در قالب این بخشنامه، دستگاهها تدوین بودجه خود را آغاز میکنند.
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