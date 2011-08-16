درخشش تیم دوومیدانی ایران در مسابقات یونیورسیاد/ طوسی رکورد شکست

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، مرحله مقدماتی رقابتهای دوی 100 متر صبح امروز سه شنبه برگزار شد که رضا قاسمی توانست در گروه خود با زمان 10 ثانیه و 43 صدم ثانیه به مقام نخست دست یافته و وارد مرحله دوم مقدماتی شود. در این گروه "هتریشرس" از روسیه با زمان 10 ثانیه و 53 صدم ثانیه و "درییر" از آفریقای جنوبی با زمان 10 ثانیه و 57 صدم ثانیه در مقام سوم قرار گرفت.

رضا قاسمی در مجموع نفرات راه یافته به مرحله دوم در رده یازدهم قرار گرفت و ساعت 18:45 امروز برای رسیدن به فینال با حریفان خود به رقابت می پردازد.

در گروه ششم دوی 100 متر بانوان در مرحله مقدماتی هم مریم طوسی با زمان 11 ثانیه و 80 صدم ثانیه در رده دوم قرار گرفت و به مرحله بعدی صعود کرد. در این گروه "پولیا کوا" از روسیه با زمان 11 ثانیه و 53 صدم ثانیه و "سیندی استیوار" از آفریقای جنوبی با زمان 11 ثانیه و 93 صدم ثانیه رده های بعدی را به خود اختصاص دادند.

مریم طوسی در این مسابقه یک صدم ثانیه رکورد خود را شکست و عصر امروز هم برای رسیدن به فینال با حریفان به رقابت می پردازد. نکته جالب توجه اینکه با ورد مریم طوسی به پیست تارتان دوربین های فیلمبرداری و عکاسی شروع به فیلمبرداری و عکاسی از تنها بانوی محجبه در دوی 100 متر پرداختند.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.