کمبود آب شرب 10 روستا در مرکزآب ایران/ لزوم اقدام فوری برای روستائیان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار و اطلاعات موجود، آب دهی منابع آب شرب کل روستاهای استان 41 درصد کاهش یافته که رقم بالایی است و این امر نشان از عمق بحران آب شرب روستایی در استان چهارمحال و بختیاری دارد به ویژه اینکه در خشکسالی اخیرحدود 200 روستا با تانکر آبرسانی شده است.

در شهرستان کوهرنگ از 36 منبع آب 24 منبع آب روستاهای آن خشک شده و با وجود اینکه این شهرستان هشت درصد آب کشور تامین می کند و می توان از آن به عنوان مرکز آب ایران نام برد اما مردمان روستاهای این شهرستان خود به دنبال آب شرب بهداشتی می گردنند.

بخشدارمرکزی شهرستان کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: براثر بروز پدیده خشکسالی، برداشت انواع محصولات کشاورزی در این بخش 30 درصد کاهش یافته است.

ستار فرهادی نیا تأکید کرد: با بروز پدیده خشکسالی در دو سه سال اخیر و کاهش بارندگیها، شاهد افت شدید منابع آبی و کاهش برداشت محصولات کشاورزی بوده ایم.

وی افزود: هم اکنون 10 روستای بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ با مشکل شدید کم آبی و قطع مداوم آب روبه رو هستند.

وی عنوان کرد: روستاهای قلعه تک، میان رودان، مهدی آباد، کوی شهید بهشتی، فانی آباد، محمد آباد، گردو سفلی، بخشی آباد، قلعه علی حسین با مشکل کمبود آب مواجه هستند.

فرهادی نیا تصریح کرد: روستاهای میان رودان، صمی آباد وروستاهای مجاور این دو روستا به طور بی سابقه ای با مشکلات ناشی از بروز پدیده خشکسالی روبه رو شده اند.

فرهادی نیا بیان داشت: روستای قلعه تک هم اکنون با مشکل جدی نسبت به آب مواجهه است.

بخشدارمرکزی شهرستان کوهرنگ با بیان اینکه این روستا به خاطرخشک شدن منابع آبی مجبورند از یک چشمه استفاده کنند، عنوان کرد: کشاورزان هر روز با مردم بر سر استفاده از این آب بحث و مشاجره دارند و بعضی مواقع آب بر روی مردم این روستا بسته می شود.

وی به جیره بندی آب در روستای میان رودان اشاره کرد و گفت: این روستا در طول شبانه روز فقط چند ساعت آب شرب دارد.

وی عنوان کرد: روستای گلدره و سردارآباد نیز با تانکر سیار آبرسانی می شوند.

بخشدارمرکزی شهرستان کوهرنگ به انتقال آب از شهرستان کوهرنگ به شهرکرد اشاره کرد و بیان داشت: با تخصیص آب از این پروژه می توان مشکل این 10 روستا را حل کرد.

فرهادی نیا با بیان اینکه در این رابطه با دستگاههای امورآب این استان مکاتبات فراوانی شده، عنوان کرد: با تخصیص آب به میزان 10لیتردرثانیه ازپروژه انتقال آب کوهرنگ - شهرکرد مشکل آب شرب این 10 روستا حل می شود.

وی تاکید کرد: با توجه به جدی بودن مشکل آب در این روستاها، مسئولان در این خصوص اقدام فوری انجام دهند.