احمدعلی محسنزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت این لایحه گفت: لایحه «حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» اردیبهشتماه امسال همزمان با روز جهانی کتاب و مالکیت معنوی (23 آوریل) تقدیم دولت شد.
وی افزود: این لایحه هماکنون توسط کارگروههای مربوطه در دولت دست بررسی است و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به لوایح مختلفی که در حال حاضر در دولت در دست بررسی است، ابراز امیدواری کرد، لایحه مذکور طی ماههای آتی به تائید دولت برسد.
محسنزاده گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جریان جزئیات لایحه هستند و منتظرند در دولت تصویب و به آنها ارائه شود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد، لایحه «حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط» برای اجرا در کشور، پس از تصویب در دولت و مجلس، نیازمند تائید در شورای نگهبان نیز هست.
پیشنویس این لایحه که حاصل تلاش کارگروه نظام حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی است، تابستان سال گذشته در 180 ماده و در قالب کتابی در وبگاه این دبیرخانه عرضه و پس از اِعمال نظرات کارشناسی در قالب یک لایحه تقدیم دولت شد.
اسفند ماه سال گذشته همایشی با هدف نقد و بررسی پیشنویس لایحه مذکور و با حضور استادان حوزههای مرتبط به ویژه حقوق در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد و نظرات نهایی سخنرانان و شرکتکنندگان در این همایش به عنوان پیشنویس نهایی لایحه قانون جامع مالکیت ادبی و هنری به معاونت حقوقی وزارت ارشاد رفت.
نسخه اول پیشنویس این لایحه بین سالهای 83 تا 84 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 86 ماده آماده شد و بعدها نسخه دیگری هم از این لایحه تدوین شد که دارای ویژگیها و امتیازات بیشتری بود و از جمله آنها میتوان به توسعه مصادیق آثار مورد حمایت، رفع نقایص و ابهامات قوانین موجود، توجه ویژه به قراردادهای نشر، پیشبینی ضمانتهای اجرایی مدنی، کیفری، اداری و گمرکی برای تأمین حقوق پدیدآورندگان، انطباق با مقررات بینالمللی همچون تریپس (Trips) - که ایران درصدد الحاق به آن است - و افزایش مدت حمایت از پدیدآورندگان آثار اشاره کرد.
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