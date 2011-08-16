جشنواره "80 روز 80 فیلم" در سنندج آغاز شد

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: فیلم به عنوان یک تکنیک و یک هنر دارای رویکردهای سرگرم کننده، آموزشی، تربیتی و اطلاع رسانی است که تاثیرات بسیار عمیق مثبت یا منفی را بر پایه های شخصیتی تماشاگران به جا می گذارد.

سهیلا شیخی اظهار داشت: با توجه به رویکرد جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بازنگری فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی و تشکیل کارگاه های تخصصی اصلاح روشهای اجرای فعالیت ها این جشنواره هم اکنون در مراکز کانون استان کردستان در حال برگزاری است.

وی بیان کرد: با بهبود و ارتقاء کمی و کیفی اجرای فعالیت نمایش فیلم در مراکز، دستیابی به الگوی صحیح اجرای فعالیت نمایش فیلم، جمع آوری روش های اجرا، شناسایی توانمندی های مربیان، تغییر نگرش نسبت به فعالیت نمایش و ارائه الگوی خلاق و موثر اجرای فعالیت نمایش فیلم را از اهداف برگزاری جشنواره ۸۰ روز ۸۰ فیلم در مراکز کانون در استان دانست.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان گفت: این جشنواره در دو سطح اعضا به منظور شناسایی بهترین فیلم ها از نگاه کودکان و نوجوانان و مربیان به منظور جمع آوری روش های اجرای فعالیت نمایش فیلم و انتخاب ۸۰ روش اجرا برگزار خواهد شد.

شیخی یادآور شد: قبل از شروع نمایش فیلم مربی سوالاتی را در مورد فیلم مطرح می کند تا انگیزه لازم در مخاطبان ایجاد شود و پس از پایان نمایش فیلم جلسه بحث و گفتگو با حضور اعضا برگزار می شود و در ضمن فرم امتیازدهی نیز در اختیار کودکان و نوجوانان قرار می گیرد که در پایان بررسی خواهد شد.

وی در پایان عنوان کرد: تمام این ۸۰ فیلم از طرف امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور به تعداد مراکز استان کردستان ارسال شده است و این جشنواره تا پایان تابستان سال جاری ادامه خواهد داشت.