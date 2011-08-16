تیم والیبال کاله مازندران پنج بازیکن جدید جذب کرد/حضور دو ملی پوش بلغاری

حسن منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آرش صادقیانی، حمزه زرینی و عبدالرضا علیزاده از والیبالیست های شاغل در لیگ برتر و دو بازیکن ملی پوش بلغاری از جمله بازیکنان جذب شده به کاله مازندران بودند.



وی افزود: همه بازیکنان مورد نظری که در ترکیب کادر فنی تیم کاله مازندران بوده خوشبختانه جذب این باشگاه شدند.



سرپرست تیم والیبال کاله مازندران تصریح کرد: کاله در فصل نقل و انتقالات امسال خوب کار کرده و بازیکنانی که جذب این تیم شدند، ازمهره های کلیدی و حساس در فصل گذشته در تیم های خود بودند.



منصوری اضافه کرد: با این حال تیم کاله تعدادی از بازیکنان فصل گذشته خود را از جمله فرهاد نظری افشار ملی پوش والیبال ایران و بهترین بازیکن آسیا، عادل غلامی، رضا قراء، مهدی رنجبر و محمدبیگلو را حفظ کرده است.



وی ادامه داد: از تیم کاله محمد شریعتی، کاپیتان فصل گذشته کاله به همراه سید علی سجادی، محسن عندلیب، عظیم جذیده، مهران زارع و ابراهیم یلمه ازتیم کاله جدا شدند.



سرپرست تیم لیگ برتری والیبال کاله مازندران درخصوص مربی فصل آینده این تیم در کناربهروزعطایی، سرمربی کاله اشاره کرد و افزود: برای جذب مربی مورد نظر با چند گزینه داخلی صحبت های اولیه شده و باید دید در روزهای آینده کدام یک به عنوان مربی کاله انتخاب خواهند شد.



منصوری با بیان اینکه تیم کاله امسال جزو یکی از تیم های بالای جدول خواهد بود، اضافه کرد: هواداران پرشور آملی پس از کسب دو بارعنوان سومی لیگ انتظار ارتقاء این رتبه را از باشگاه دارند.



وی با اشاره به اینکه همه تلاش مجموعه کاله تحقق این مهم است، یادآور شد: برای رسیدن به سکوهای بالای لیگ همه مسئولان و هواداران خونگرم آملی تا آخر لیگ باید درکنارتیم باشند.



فصل جدید مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور، با حضور 14 تیم و در یک گروه از27 مهرماه آغازخواهد شد.