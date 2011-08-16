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۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

اعتبار طرح آبرسانی جگین - جاسک تامین می شود

اعتبار طرح آبرسانی جگین - جاسک تامین می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان از تامین اعتبار مورد نیاز طرح آبرسانی جگین - جاسک برای مدت سه سال خبر داد و گفت: این اعتبار به طور قطع امسال ابلاغ و پیش بینی می شود تا سال 94 تکمیل و به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حسین خادمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از چالشهای عدم پیشرفت این طرح کمبود اعتبار بود که با سفر پربرکت مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر تسریع روند اجرای این پروژه با تامین اعتبار لازم شاهد رفع مشکلات کم آبی در شهر جاسک و مناطق غرب و شرق این شهرستان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه این طرح از سال 85 آغاز شده و تاکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته عنوان کرد: با اجرای طرح انتقال آب از سد جگین به جاسک علاوه بر شهر جاسک آب شرب مورد نیاز 105 روستا و 50 هزار نفر از جمعیت نظامی این شهرستان تامین خواهد شد.

خادمی افزود: حجم عملیاتی این پروژه شامل 128 کیلومتر خط انتقال، احداث تصفیه خانه با ظرفیت 40 هزار متر مکعب در شبانه روز و 50 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب است. 

کد مطلب 1384646

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