گروه دوم کاروان دانشجویان ایران وارد شنژن شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، دومین کاروان دانشجویان کشورمان برای حضور در بیست و ششمین دوره یونیورسیاد جهانی 2011 چین دوشنبه شب وارد دهکده مسابقات شد و طبق هماهنگی های صورت گرفته کاروان بلافاصله در محل های اقامت خود مستقر شد.

گروه دوم دوومیدانی، تیم تیراندازی، تیم پومسه آقایان و بانوان ، وزنه بردار دسته 105+ کیلوگرم نفرات این کاروان را تشکیل می دادند ضمن اینکه قرار است تیم تکواندو هم وارد محل برگزاری مسابقات شود.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.