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۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

گزارش خبرنگار مهر از چین/

گروه دوم کاروان دانشجویان ایران وارد شنژن شد

گروه دوم کاروان دانشجویان ایران وارد شنژن شد

دومین کاروان دانشجویان کشورمان برای حضور در مسابقات یونیورسیاد شنژن چین دوشنبه شب وارد دهکده مسابقات شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، دومین کاروان دانشجویان کشورمان برای حضور در بیست و ششمین دوره یونیورسیاد جهانی 2011 چین دوشنبه شب وارد دهکده مسابقات شد و طبق هماهنگی های صورت گرفته کاروان بلافاصله در محل های اقامت خود مستقر شد.

گروه دوم دوومیدانی، تیم تیراندازی، تیم پومسه آقایان و بانوان ، وزنه بردار دسته 105+ کیلوگرم نفرات این کاروان را تشکیل می دادند ضمن اینکه قرار است تیم تکواندو هم وارد محل برگزاری مسابقات شود.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان  با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در شنژن چین برگزار می‌شود.

کد مطلب 1384653

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