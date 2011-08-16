راه اندازی 6 دانشکده و 16 رشته در دانشگاه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد احمدپور اضافه کرد: دانشگاه مازندران دارای 12 هزار دانشجو است که بیش از 9 هزار نفر آنها در مقطع کارشناسی، یک هزار و 600 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و بیش از 400 دانشجو در مقطع دکتری تحصیل می‌کنند همچنین بیش از 80 رشته کارشناسی در دوره‌های روزانه و شبانه، حدود 40 رشته گرایش کارشناسی ارشد و حدود 20 رشته گرایش دکتری در این دانشگاه دایر است.

وی با بیان اینکه 8 درصد دانشجویان دانشگاه مازندران در رشته علوم پایه تحصیل می‌ کنند، اظهار داشت: بیش از 31 درصد دانشجویان استان مازندران در رشته فنی و مهندسی، 6 درصد در رشته منابع طبیعی، 47 درصد در رشته‌ های علوم انسانی و بیش از 7 درصد در رشته هنر مشغول تحصیل هستند.

سرپرست دانشگاه مازندران تعیین سهم هر یک از رشته‌های تحصیلی بر اساس مزیتهای نسبی منطقه و سند توسعه استان مازندران را یکی از برنامه ‌های این دانشگاه عنوان کرد.

احمدپور با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته تعداد دانشکده‌های این دانشگاه از 11 به 17 دانشکده ارتقا یافته است، گفت: دانشگاه مازندران به عنوان بزرگترین دانشگاه استان محسوب می‌شود و 6 دانشکده جدید برق، مکانیک و عمران، الهیات و معارف اسلامی، علوم محیطی و علوم دریایی نیز در این دانشگاه در حال تاسیس است.

وی با اشاره به پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور در دانشگاه مازندران، اضافه کرد: در راستای سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه تربیت نیروی انسانی در زمینه پدافند غیر عامل، دانشگاه مازندران در بهمن ماه سال جاری در رشته ‌های الکترومغناطیس، سازه ‌های امن، زیست فناوری (بیو تکنولوژی)، حوادث پرتوی و فیزیک فضا (تهدیدات ماهواره‌ای) در مقطع دکتری پژوهش محور دانشجو می‌پذیرد.

احمدپور در ادامه افزود: تقاضای ایجاد 16 رشته در دستور کار شورای گسترش و برنامه ‌ریزی آموزش عالی قرار دارد.