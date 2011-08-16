توسعه ورزش در خوزستان با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا گرشاسبی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خوزستان اظهار داشت: ورزش همگانی در 14 ماه در استان خوزستان با توسعه مشهودی مواجه بوده به گونه ای که در این مدت چهار همایش پیاده روی با شرکت گسترده مردم شهرهای مختلف در استان خوزستان برگزار شده است.

وی افزود: در این همایشها هدایای فراوانی برای ترغیب مردم برای حضور اهدا شده که در این خصوص می توان به 16 دستگاه خودرو، 90 سفر عتبات عالیات، 40 هزار جایزه و تعداد فراوانی دوچرخه اشاره کرد.



گرشاسبی ادامه داد: با وجود اینکه اغلب دستگاه در حضور استاندار خوزستان تعهد به پرداخت هدایا یا هزینه آن کرده بودند ولی متاسفانه اغلب دستگاه ها به تعهدات خود عمل نکردند و ما در اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان مجبور شدیم با مشکلات فراوانی و با قرض کردن این هدایا را پرداخت کنیم.



مدیرکل تربیت بدنی استان خوزستان تصریح کرد: متاسفانه ما برای توسعه ورزش در استان خوزستان به خصوص در بخش همگانی که باعث ایجاد نشاط در جامعه می شود با مشکل مواجه هستیم زیرا دستگاه های اجرایی استان ما در این بخش تنها گذاشته اند و همکاری لازم را ندارند. برای نمونه دستگاهی که باید ما را برای اجرای پروژه ها و طراحی ها یاری کند جلوی کار ما مانع تراشی می کنند.



وی گفت: اکنون که استخر آزادی بعد از 18 سال در حال راه اندازی است یکی از دستگاه به جای کمک برای تسریع در کار مرتبا در کار مانع تراشی می کند که این اقدامات در نهایت باعث عقب ماندگی کل استان در بخش ورزش می شود.



گرشاسبی اظهار داشت: ورزش بهترین راهکار برای تخلیه انرژی نهفته در جوانان ماست ولی باید دستگاه در خصوص توسعه ورزش با ما همکاری کنند، اگر نتوانیم با تهیه امکانات و بستر لازم جوانان را به سمت ورزش جذب کنیم بی شک آنها را به سمت دام خطرناک اعتیاد و همنشینی با دوستان خلاف سوق داده ایم.



مدیرکل تربیت بدنی استان خوزستان افزود: هم اکنون 600 برنامه ورزشی برای اجرا در دست داریم که برای اجرای آنها با مشکل مواجه هستیم و اجرای آنها همکاری دستگاه های دیگر را می طلبد.