انتخابات پارلمانی در موعد مقرر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "الباجی قائد السبسی" گفت : انتخابات پارلمانی تونس در همان موعد مقرر (ماه اکتبر آینده) برگزار می شود.

وی با دفاع از موفقیتهای دولت موقت تونس اظهار داشت : باید به استقلال قوه قضایی احترام بگذاریم. ما هم اکنون کمیته ای تشکیل داده ایم که بر فعالیتهای دولت نظارت می کند این کمیته در آینده، فعالیتهای دولت جدید را تحت نظر می گیرد.

خاطرنشان می شود پیش از این "راشد الغنوشی" رئیس حزب نهضت اسلامی تونس از تلاشهای برخی طرفها برای جلوگیری از برگزاری انتخابات در موعد مقرر خبر داده بود.

تونس پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی در ژانویه گذشته هنوز گرفتار نابسامانی امنیتی است و مردم معتقدند که بازماندگان رژیم سابق از نهادهای دولتی پاکسازی نشده اند و اهدف انقلاب نیز به طور کامل محقق نشده است.