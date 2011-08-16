سرنوشت افزایش حقوق استادان بازنشسته/ سرانجام دستور رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، "تسری افزایش حقوق سالیانه اعضای هیئت علمی به بازنشستگان با رتبه استاد تمامی" در ماده 4 آئیننامه تکریم استادان بازنشسته مصوب جلسه 601 مورخ 15 اسفند ماه 85 شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشبینی شده اما امکان اجرا پیدا نکرده است.
اجرا نشدن این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عدم پیشبینی و تأمین اعتبار لازم در بودجه سالانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی برمیگردد.
کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اواخر فروردین ماه امسال در راستای اجرایی شدن این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به رئیسجمهور پیشنهاد داده بود: "افزایش مبلغ ریالی فوقالعاده ویژه تخصیص داده شده به اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با مرتبه استادی به اعضای هیئتعلمی بازنشسته در همان مرتبه تسری پیدا کند."
محمود احمدینژاد رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با این پیشنهاد وزیر علوم موافقت کرده و در راستای عملیاتی شدن این پیشنهاد به معاون برنامهریزی و نظارت راهبردیاش دستور داده است.
دستور احمدینژاد طی نامه شماره 19459 در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 90 به معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ابلاغ شده تا منابع مالی لازم برای اجرای پیشنهاد وزیر علوم تامین شود. این دستور رئیس جمهور تا کنون رسانهای نشده بود.
بر اساس این گزارش، مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه وزارت علوم در ابلاغیهای به شماره 38417/15/90 و تاریخ 31 اردیبهشت ماه 90 به دبیران هیئت امنای دانشگاهها مقرر کرده تا هیئتهای امنا نیز برای تحقق "تسری افزایش حقوق سالیانه اعضای هیئت علمی به بازنشستگان با رتبه استاد تمامی"، اقدام لازم را در دستور کار خود قرار دهند.
مهدی ایرانمنش - رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئتهای ممیزه وزارت علوم در تشریح روند عملیاتی شدن دستور رئیسجمهور برای افزایش حقوق استادان بازنشسته به مهر گفت: بر اساس روندهای تعریف شده، به دانشگاهها اعلام کردیم که هر دانشگاهی در زمانی که جلسه هیئتامنایش را تشکیل میدهد موضوع "تسری افزایش حقوق سالیانه اعضای هیئت علمی به بازنشستگان با رتبه استاد تمامی" را مصوب کند.
معاون وزیر علوم افزود: تعدادی از دانشگاهها که جلسه هیئتامنایشان تشکیل شده است این موضوع را تصویب کردهاند و امیدواریم باقی دانشگاهها که تا پایان شهریور ماه جلسه هیئتامنایشان را تشکیل میدهند نیز تصویب کنند تا پس از اینکه منابع مالی لازم توسط معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تأمین شد، این دستور رئیس جمهور محقق شود.
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