کاهش 5 درصدی جرائم در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "کامران هجرانی" افزود: امروز رویکرد پلیس برجامعه محوری بودن است و بدون مشارکت مردم پیشگیری انتظامی و قضایی کارساز نیست.

وی تصریح کرد: اگر مردم با آگاهی و اطلاعات لازم زمینه های وقوع جرم را از بین ببرند و یا به حداقل برسانند در واقع هم به امنیت خود و امنیت جامعه کمک کرده و پلیس را در مسیر تحقق این هدف مقدس یاری خواهند کرد.

وی در ادمه گفت: هدف پلیس از از آگاه سازی و جلب مشارکت تمامی ارگانهای دولتی، سازمانها و نهاد های تاثیر گذار در امنیت این است که تمام ارگانها و سازمانها به نوبه خود در برقراری امنیت و حفظ اموال و بیت المال مسئول بوده و یاری رسان پلیس در این امر هستند.

سرهنگ هجرانی در ادامه ضمن اشاره به عملکرد پلیس استان گفت: با تلاش تمامی مسئولان استانی، استان آذربایجان شرقی یکی از امن ترین استانهای کشور بوده و در چهار ماهه اول سال 90 در مقایسه با سال 89 جرائم 5 درصد کاهش یافته است.

رئیس پلیس پیشگیری استان در خاتمه تاکید کرد: همشهریان عزیز همواره پلیس را در کنار خود احساس نموده و به توصیه ها و هشدارهای پلیسی توجه نمایند و موارد مشکوک را با شماره 110 به پلیس اطلاع دهند.