به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته چهارم از نیم فصل نخست یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از امشب آغاز میشود، اما صبای قم در دومین شب رقابتهای هفته چهارم در خانه برابر سایپا البرز صف آرایی خواهد کرد.
جدال صبا و سایپا از ساعت ۲۲ چهارشنبه شب در قم
با توجه به برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، دیدار تیمهای فوتبال صبای قم و سایپا البرز از هفته چهارم نیم فصل نخست یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال از ساعت ۲۲ چهارشنبه بیست و ششم مرداد ماه در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یادگار امام قم برگزار میشود.
بر همین اساس و با توجه به قوانین جدید برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال که از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال به باشگاههای لیگ برتری ابلاغ شده است، مربیان دو تیم صبای قم و سایپا البرز یک شب پیش از برگزاری بازی باید به سئوالات خبرنگاران رسانههای گروهی پاسخ دهند.
برگزاری نشست خبری مربیان دو تیم از ساعت ۲۳ امشب
با توجه به برنامه ریزی ناظر مسابقه صبای قم و سایپا و همچنین مسئولان باشگاه صبای قم، نشست خبری کادر فنی تیمهای صبای قم و میهمان این هفته آنها یعنی تیم فوتبال سایپا البرز از ساعت ۲۳ امشب سه شنبه بیست و پنجم مردادماه در هتل استقلال قم برگزار میشود.
صبای قم و سایپا البرز از هفته چهارم دور رفت مسابقات لیگ یازدهم در حالی فردا شب در قم برابر یکدیگر صف آرایی میکنند که در هفته سوم رقابتها هر کدام نتیجهای متفاوت نسبت به دیگری کسب کردند و طی آن صبا به سه امتیاز دیدار با تراکتور سازی دست یافت ولی سایپا البرز در خانه مغلوب ذوب آهن اصفهان نایب قهرمان لیگ قهرمانان آُسیا شد.
پیروزی صبا و شکست سایپا پیش از مصاف فردا شب
شاگردان عبدالله ویسی در هفته سوم مسابقات لیگ برتر در خارج از خانه یعنی در ورزشگاه اکباتان تهران میهمان شاگردان علی دایی در تیم فوتبال راه آهن شهر ری بودند که در این دیدار با شایستگی به برتری دو بر صفر دست یافتند.
اما بازیکنان تیم مجید صالح در تیم فوتبال سایپا البرز در بازی هفته سوم در ورزشگاه انقلاب کرج برابر تیم فوتبال ذوب آهن سومین تیم فصل گذشته لیگ برتر فوتبال به میدان رفتند که در پایان نتوانستند نتیجهای مطلوب را در خانه کسب کرده و به شکست یک بر صفر تن دادند.
تساوی در آخرین بازی دو تیم در قم
این دو تیم آخرین بار در قم به تساوی دست یافتند و تساوی آنها به بازی برگشت فصل گذشته در هفته هجدهم لیگ دهم باز میگردد که شاگردان آن زمان محمد مایلی کهن در تیم فوتبال سایپا البرز و شاگردان عبدالله ویسی در تیم صبای قم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.
در دیدار رفت فصل گذشته نیز که در شهر کرج برگزار شد، تیم فوتبال سایپا البرز موفق شد صبای قم را که آن زمان با مربیگری محمود یاوری در لیگ برتر حضور داشت، با یک گل شکست دهد، ضمن اینکه آخرین پیروزی صبای قم مقابل سایپا به لیگ هشتم و برتری دو بر صفر در بازی رفت و برتری چهار بر دو در دیدار برگشت باز میگردد.
قم - خبرگزاری مهر: مربیان تیمهای فوتبال صبای قم و سایپا البرز پیش از بازی حساس خود در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال به سئوالات خبرنگاران پاسخ میدهند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته چهارم از نیم فصل نخست یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از امشب آغاز میشود، اما صبای قم در دومین شب رقابتهای هفته چهارم در خانه برابر سایپا البرز صف آرایی خواهد کرد.
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