سفره های زیرزمینی شهرستان پاکدشت به دلیل کمبود آب تغذیه نمی شوند

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این امر موجب افت آب شده است که مردم باید صرفه جویی در مصرف این مایه حیاتی را لحاظ کنند و فرهنگسازی مصرف بهینه آب را در میان خود رواج دهند.

استقرار مرکز پلیس راه شرق در پاکدشت تکمیل کننده فعالیتهای ارزنده است

وی تأکید کرد: استقرار مرکز پلیس راه شرق استان تهران در پاکدشت تکمیل کننده تمام فعالیتهای ارزنده ترافیکی در این منطقه است.

این مسئول ادامه داد: در جلساتی که با فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده پلیس راه کشور برگزار شد، بر استقرار مرکز پلیس راه شرق استان تهران در پاکدشت موافقت و تأکید شد.

وی بیان کرد: ظرفیتهای عظیمی در شهرستان پاکدشت وجود دارد و استقرار این مرکز نیز جزو فعالیتهای بزرگ خواهد بود.

این مسئول ادامه داد: مرکز پلیس راه شرق استان تهران شهرستانهای پاکدشت، فیروزکوه، دماوند، ورامین و پیشوا را تحت پوشش دارد که امکانات استقرار آن نیز توسط فرمانداری پاکدشت مهیا شده تا مردم به زودی شاهد راه اندازی آن باشند.

وی با تأکید بر اعمال عدالت اظهار داشت: مسئولان باید دقت کنند تا بحث عدالت در شهرستان به خوبی اعمال شود، زیرا جایی که عدالت باشد، شکوفایی، خودباوری، عزت نفس و سربلندی را در پی خواهد داشت.

رضایتمندی مراجعان از دستگاههای اداری، احساس امنیت را به وجود می آورد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: رضایتمندی مراجعان از دستگاههای اداری، احساس امنیت را به وجود می آورد چرا که مردم همواره به روی باز مراجعه می کنند نه به درب باز.

وی یادآور شد: شهرستان پاکدشت در کاهش جرایم رتبه اول استان تهران را کسب کرده که در این راستا تلفات جاده ای 49 درصد کاهش و تصادفات نیز با 62 درصد کاهش مواجه بوده است.