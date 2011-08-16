  1. استانها
  2. همدان
۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

کیخایی:

توسعه فرودگاه همدان نیمه دوم سال آغاز می شود

توسعه فرودگاه همدان نیمه دوم سال آغاز می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر فرودگاه همدان از آماده سازی زیرساختهای لازم برای برداشتن گامهای بزرگتر برای ایجاد شرایط مناسبتر پذیرش پروازهای فرودگاه همدان در نیمه دوم سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کیخایی افزود: این اقدام گامی مؤثر در راستای توسعه استان همدان و منطقه است که با درایت مسئولان استان برنامه ریزی شده است.

وی بهسازی عوامل پروازی، ساخت مجموعه برج و تکنیکال بلاک، محوطه سازی فرودگاه همدان، ساخت ترمینال پروازهای زیارتی و دهها زیر پروژه دیگر را با برآورد اولیه اعتباری افزون بر 170 میلیارد ریال از برنامه های توسعه فرودگاه همدان برشمرد.

کیخایی اضافه کرد: فرودگاه همدان با اجرای این برنامه برای پذیرش پروازهای بدنه بزرگ تا رده ایرباس300-600 با اولویت برقراری حج تمتع در برنامه پنجم توسعه آماده سازی خواهد شد.

وی زمان شروع این پروژه ها را نیمه دوم سال اعلام کرد.

کد مطلب 1384706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها