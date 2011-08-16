توسعه فرودگاه همدان نیمه دوم سال آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کیخایی افزود: این اقدام گامی مؤثر در راستای توسعه استان همدان و منطقه است که با درایت مسئولان استان برنامه ریزی شده است.

وی بهسازی عوامل پروازی، ساخت مجموعه برج و تکنیکال بلاک، محوطه سازی فرودگاه همدان، ساخت ترمینال پروازهای زیارتی و دهها زیر پروژه دیگر را با برآورد اولیه اعتباری افزون بر 170 میلیارد ریال از برنامه های توسعه فرودگاه همدان برشمرد.

کیخایی اضافه کرد: فرودگاه همدان با اجرای این برنامه برای پذیرش پروازهای بدنه بزرگ تا رده ایرباس300-600 با اولویت برقراری حج تمتع در برنامه پنجم توسعه آماده سازی خواهد شد.

وی زمان شروع این پروژه ها را نیمه دوم سال اعلام کرد.