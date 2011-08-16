انتظامی و سرسنگی از کشاورز عیادت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی مدیر عامل خانه هنرمندان ایران و رئیس تماشاخانه‌ ایرانشهر به همراه آقای بازیگر ایران عزت الله انتظامی امروز بیست و چهارم مرداد با حضور در بیمارستان آتیه تهران ضمن دیدار از محمد علی کشاورز از نزدیک در جریان روند بهبود این بازیگر پر سابقه عرصه تئاتر و سینما کشور قرار گرفتند.

در این دیدار محمدعلی کشاورز، ضمن خرسندی از توجه و ابراز احساسات مردم و مسئولان در طول مدت بیماریش گفت: امیدوارم هر چه زودتر بتوانم به صحنه هنری بازگردم و بار دیگر بتوانم در صحنه تئاتر پاسخگوی این همه توجه باشم.