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۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

انتظامی و سرسنگی از کشاورز عیادت کردند

انتظامی و سرسنگی از کشاورز عیادت کردند

مجید سرسنگی و عزت‌الله انتظامی از محمدعلی کشاورز بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون در بیمارستان آتیه دیدن کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی مدیر عامل خانه هنرمندان ایران و رئیس تماشاخانه‌ ایرانشهر به همراه آقای بازیگر ایران عزت الله انتظامی امروز بیست و چهارم مرداد با حضور در بیمارستان آتیه تهران ضمن دیدار از محمد علی کشاورز از نزدیک در جریان روند بهبود این بازیگر پر سابقه عرصه  تئاتر و سینما کشور قرار گرفتند.

در این دیدار محمدعلی کشاورز، ضمن خرسندی از توجه و ابراز احساسات مردم و مسئولان در طول مدت بیماریش گفت: امیدوارم هر چه زودتر بتوانم به صحنه هنری بازگردم و بار دیگر بتوانم در صحنه تئاتر پاسخگوی این همه توجه باشم.

کد مطلب 1384717

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