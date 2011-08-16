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۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

فرشباف به مهر اعلام کرد:

ارائه 8 درخواست تاسیس بیمه خصوصی/ 2 شرکت بیمه جدید تاسیس شدند

ارائه 8 درخواست تاسیس بیمه خصوصی/ 2 شرکت بیمه جدید تاسیس شدند

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از ارائه 8 تقاضا برای تاسیس شرکت بیمه به بیمه مرکزی خبرداد و گفت: مجوز تاسیس دو شرکت بیمه صادر شد.

جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر از صدور دو مجوز جدید برای تاسیس شرکت بیمه خبرداد و گفت: در آخرین جلسه شورایعالی بیمه مجوز تاسیس شرکت بیمه سپهر و اولین بیمه تعاونی سهامی عام صادر شد.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور با بیان اینکه دو شرکت جدید به صنعت بیمه کشور اضافه شده است، عنوان کرد: هم اکنون تقاضاهایی برای دریافت مجوز تاسیس شرکت بیمه به بیمه مرکزی ایران ارائه شده است.

وی تعداد این درخواستها را حداقل 8 مورد اعلام و تصریح کرد: در حال بررسی شرایط برای صدور مجوز به این درخواستها هستیم و اگر بازار شرایط را داشته باشد، برای تمامی این درخواستها مجوز صادر خواهد شد. 

کد مطلب 1384720

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