ارائه 8 درخواست تاسیس بیمه خصوصی/ 2 شرکت بیمه جدید تاسیس شدند

جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر از صدور دو مجوز جدید برای تاسیس شرکت بیمه خبرداد و گفت: در آخرین جلسه شورایعالی بیمه مجوز تاسیس شرکت بیمه سپهر و اولین بیمه تعاونی سهامی عام صادر شد.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور با بیان اینکه دو شرکت جدید به صنعت بیمه کشور اضافه شده است، عنوان کرد: هم اکنون تقاضاهایی برای دریافت مجوز تاسیس شرکت بیمه به بیمه مرکزی ایران ارائه شده است.

وی تعداد این درخواستها را حداقل 8 مورد اعلام و تصریح کرد: در حال بررسی شرایط برای صدور مجوز به این درخواستها هستیم و اگر بازار شرایط را داشته باشد، برای تمامی این درخواستها مجوز صادر خواهد شد.