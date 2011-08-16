36 هزار و 847 تن آسفالت در معابر شهر همدان پخش شد

غلامرضا محتجب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این مقدار 25 هزار و 854 تن آسفالت معمولی، هشت هزار و 593 تن آسفالت بازیافت و 17 هزار و 653 تن تسطیح است‌.

محتجب افزود: با تلاش و فعالیت‌های شبانه‌روزی مجتمع صنعتی و کارخانه آسفالت سازمان عمران از ابتدای سال جاری، تمام چهار منطقه شهرداری همدان پوشش داده شده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری همدان گفت: سهم آسفالت و بازیافت تحویل شده به شهرداری منطقه یک در خیابان‌های 18 متری کمال و کوچه‌های منشعب آن و مسیر انحرافی پل پژوهش پنج هزار و 701 تن آسفالت و یک هزار و 79 تن تسطیح است‌.

محتجب گفت: در منطقه دو در کوچه‌های حکمت، مژده و اعتمادیه هشت هزار و 990 تن آسفالت و سه هزار و 925 تن تسطیح صورت گرفته است.

وی افزود: در منطقه سه در بلوار ملت، میدان عاشورا و خیابان فرخ سرشت 14 هزار و 971 تن آسفالت، 10 هزار و 249 تن تسطیح و 36 هزار و 740 متر طول درزگیری انجام شده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری همدان گفت: در منطقه چهار شهرداری همدان نیز در بلوار و کندروی سیدجمال چهار هزار و 785 تن آسفالت و دو هزار و 400 تن تسطیح صوت گرفته است.