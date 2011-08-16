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۲۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۹

شورابی در گفتگو با مهر:

183 میلیارد ریال برای پروژه های راه گلستان هزینه شد

183 میلیارد ریال برای پروژه های راه گلستان هزینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: برای بهره برداری پروژه های هفته دولت این اداره کل حدود 183 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی- استانی هزینه شده است.

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته دولت سال جاری و همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر از 45 پروژه عمرانی این بخش، بهره برداری می شود.
 
وی گفت: این پروژه ها شامل 207 کیلومتر طراحی و احداث شبکه روشنایی، آسفالت و روکش آسفالت، 10 دستگاه پل و تهیه، نصب و راه اندازی سیستم هوشمند نظارت تصویری در محورهای  گرگان - گلوگاه به تعداد سه دستگاه، محور گرگان – آزادشهر دو دستگاه، آق قلا– مرز اینچه برون یک دستگاه و گرگان - جلین یک دستگاه می شود.

شورابی گفت: بهره برداری از مرکز نظارت تصویری راه های حوزه گلستان نیز یکی دیگر از پروژه های عمرانی این بخش است.

وی اضافه کرد: این پروژه ها در سراسر و بویژه در محورهای ارتباطی و راه های روستایی شرق استان پراکنده هستند.

استان گلستان حدود پنج هزار کیلومتر از راه های اصلی، فرعی و روستایی کشور را تحت پوشش دارد.                         

کد مطلب 1384761

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