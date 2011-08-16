به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن در اندیشه این است تا در همین بازی رفت کار صعود را حتمی کند و با خیال راحت قدم به دیدار برگشت گذارد. ویارئال اسپانیا یکی دیگر از دیدارهای فردا شب را برگزار خواهد کرد. این تیم در این دیدار میهمان اودنسه دانمارک خواهد بود.

برنامه روز چهارشنبه دیدار رفت پلی آف رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

* اودنسه دانمارک - ویارئال اسپانیا

* بایرن مونیخ آلمان - اف سی زوریخ سوییس

* ویسلا کراکو لهستان - آپوئل نیکوزیای قبرس

* مکابی حیفا - خنک بلژیک

* دیناموزاگرب کرواسی- مالمو سوئد