به گزارش خبرنگار مهر، دیدار جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) عصر روز سه شنبه در قم و در دفتر آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار می شود.

محور این دیدار آخرین وضعیت وحدت اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم است.

پیش از این آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و رئیس مجلس خبرگان رهبری در دیدار با اعضای هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در خصوص وحدت اصولگرایان تصریح کرده بود: بنده اصول‌گراها را به ائتلاف دعوت کرده‌ام اما با این وجود باز در برخی مطبوعات و سایت‌ها می‌بینیم که مطالب تفرقه‌افکن منتشر می‌شود، ولی بنده ایستاده‌ام، که با توجه به وصیت امام و پشتیبانی مقام معظم رهبری با هم باشیم.

همچنین آیت الله یزدی در دیدار با ستاد انسجام بسیج قم با بیان این که نباید به سادگی از کنار هشدارهای رهبری بگذاریم، گفت: چگونه می‌توانیم اجازه دهیم که مجلس و آینده نظام در اختیار کسانی که سخنان رهبری را فصل الخطاب نمی‌دانند، قرار گیرد؟



در دیدار اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز نیز حضور خواهد داشت.