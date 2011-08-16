به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه "سکانس" با سه محور کلی سیاست‌های افشاگرایانه آمریکا، مقاومت 33روزه لبنان و گوشه‌ای از بطن زندگی مردم امریکا به تهیه کنندگی بابک هادی پور و کارگردانی محمد ارژنگ تولید شده و در مراحل پایانی است.

هادی پور درباره آیتم‌های این مجموعه گفت: در هر برنامه حدود 15 دقیقه از سکانس‌های یک فیلم نمایش داده می‌شود و پس از آن دو کارشناس سینمایی مسلط به زبان انگلیسی که در استودیو حضور دارند فیلم را نقد می‌کنند. در قالب این فیلم‌ها سیاست‌های غلط امریکا در قبال کشورهای آسیایی، زندگی اقشار گوناگون مردم امریکا و تجاوز اسرائیل به لبنان و همکاری‌های امریکا با این رژیم به تصویر کشیده می‌شود. همچنین در میان قسمت‌های مختلف برنامه نریشن تصویرهایی نیز نمایش داده می‌شود.

فیلم‌های "مرگ یک رئیس جمهور"، "بولینگ برای کلمباین"، "زندگی در خیابان"، "هیروشیما"، "سرسخت ترین شماره"، "کربلا، وقتی آسمان برایش گریست" و "33روز" تعدادی از فیلم‌های نمایش داده شده در مجموعه "سکانس" است. دکتر فواد ایزدی، دکتر جواد مظلومی، مجید شاه حسینی، غلامرضا گودرزی، دکتر عقیلی و... چند تن از کارشناسان این برنامه هستند.

عوامل تهیه مجموعه برنامه ترکیبی "سکانس" که در 26 قسمت 25 دقیقه‌ای آماده می‌شود، عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمد ارژنگ، تهیه کننده: بابک هادی پور، تصویربرداران: فرشید اخلاقی پور و محمد ارژنگ، مترجم: فرهاد وفاجو، تدوین: بابک هادی پور و نریتور: محمدرضا فرهادی‌کیا.