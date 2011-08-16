3 میلیارد تومان اعتبار به طرح های عشایری اختصاص یافت

حمید طوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال گذشته 125 پروژه عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی در مناطق عشایری سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید.

وی گفت: برای اجرای این پروژه ها بالغ بر سه میلیارد و 880 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و ملی به مناطق عشایری اختصاص یافت.

وی افزود: از جمله فعالیت ها و پروژه های سال گذشته می توان به ساماندهی اسکان 190خانوار، مطالعه سه کانون عشایری، ساماندهی به کوچ 332 خانوار، حفر و تجهیز 14 حلقه چاه کشاورزی اشاره کرد.

مدیر کل امور عشایری سیستان و بلوچستان بیان داشت: همچنین آبرسانی سیار به حدود دو هزار و 500 خانوار، انتقال آب کشاورزی و شرب به طول 41 کیلومتر، کمک به خدمات احداث مسکن 60 خانوار و برق دار کردن چاه های کشاوزی، تسطیح اراضی و تامین نهاده های کشاورزی بهسازی چشمه وقنات، خدمات تنظیم کوچ و... از دیگر فعالیت های این اداره کل در سال گذشته است.